LISTA Lucky Brand desembarca en Argentina con una inversión de USD 1 millón y apuesta a los mismo precios de EEUU

Recordada por sus jeans y remeras estampadas, la marca estadounidense iniciará operaciones en Argentina con una inversión de USD 1 millón.

Lucky Brand desembarca en Argentina con más de 300 productos y apertura en DOT Baires Shopping.

La marca estadounidense de denim premium Lucky Brand desembarcará oficialmente en Argentina con una inversión inicial de USD 1 millón y un plan de expansión que contempla hasta 50 puntos de venta durante su primera temporada. La compañía proyecta facturar USD 3,5 millones durante su primer año de operaciones y vender unas 60.000 unidades a través de su tienda online, locales exclusivos y canal mayorista.

Fundada en Los Ángeles en 1990 y actualmente propiedad de Authentic Brands Group, Lucky Brand llegará al país de la mano del grupo empresarial Oxford, conducido por los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici, quienes tendrán a cargo el desarrollo de la marca en Argentina y otros mercados de América Latina.

Lucky Brand Detrás de la operación está el grupo Oxford, conducido por los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici, Prensa Lucky Brand El lanzamiento comenzará en junio de 2026 con la puesta en marcha del comercio electrónico local. Un mes después abrirá su primer local propio en el shopping DOT, en la ciudad de Buenos Aires. En paralelo, la empresa negocia nuevas aperturas con operadores de centros comerciales como Cencosud e IRSA y analiza propuestas de franquicias para acelerar su crecimiento.

Uno de los principales ejes de la estrategia comercial será la política de precios. Según la compañía, los productos se comercializarán en Argentina a valores similares a los vigentes en Estados Unidos gracias a un acuerdo con la casa matriz. La empresa estima que esto le permitirá posicionarse por debajo de varias marcas competidoras presentes en el mercado local.

Lucky Brand The Rolling Stones, The Beatles y Guns N’ Roses_ las remeras ícono de Lucky Brand llegan al país. Prensa Lucky Brand En la práctica, los jeans tendrán precios de entre $140.000 y $160.000, mientras que las remeras se ubicarán entre $50.000 y $60.000. La primera colección incluirá más de 300 artículos para hombre y mujer, con una amplia variedad de calces de denim y prendas estampadas con licencias de bandas y marcas icónicas de la cultura popular, entre ellas The Rolling Stones, The Beatles, Grateful Dead, Guns N' Roses, Fender y Woodstock.