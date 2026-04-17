Licitación para rescatar las LELINK: el Gobierno busca renovar deuda a corto plazo

El ministerio de Economía busca postergar los vencimientos de las LELINK que operan este 30 de abril, para así darle aire a las arcas públicas.

El Ministerio de Economía, Luis Caputo, ante un test clave en el mercado financiero cuando busque colocar letras pesos a menor tasa.

La Secretaría de Finanzas convocó a los tenedores de Letras del Tesoro Nacional vinculadas al dólar estadounidense (LELINK) con vencimiento el 30 de abril, a una operación de conversión de deuda para postergar vencimientos. Esta licitación busca renovar la deuda a través de un nuevo instrumento financiero.

La operación se centrará en la conversión de las LELINK, cuyo vencimiento original está previsto para finales de abril, en un nuevo bono con fecha de vencimiento en junio de 2026. El bono a entregar será un Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense, específicamente un bono cero cupón denominado TZV26.

Renovación de deuda LELINK con TZV26 El proceso de licitación comenzará a las 11:30 horas del martes 21 de abril de 2026, y se cerrará a las 15:00 horas del mismo día. Las ofertas recibidas serán liquidadas tres días después, el viernes 24 de abril, en un proceso que permite a los inversores postergar sus vencimientos y acceder a un nuevo instrumento con un plazo ligeramente mayor.

Para participar, los interesados deberán presentar ofertas competitivas en las que indiquen la cantidad de valor nominal (VNO) en dólares estadounidenses y el precio correspondiente por cada VNO de 1.000 dólares del bono TZV26. El precio de mercado ajustado de las LELINK se dará a conocer antes de la apertura de la licitación, para permitir la adecuada comparación entre las ofertas.

El objetivo de esta operación es renovar los instrumentos de deuda de corto plazo, alargando el vencimiento de las obligaciones y evitando la presión inmediata sobre las finanzas públicas. La fórmula utilizada para determinar la cantidad de LELINK que cada participante deberá transferir se basa en la relación entre el precio de corte del bono TZV26 y el precio de las LELINK.