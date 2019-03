La corporación del vino tiró todo su peso contra Abed por criticarlos

Días atrás, el intendente de Junín y precandidato a vicegobernador, Mario Abed, abordó el problema de la producción y motorizó la creación de un Comité Vitivinícola para mejorar el escaso valor que perciben los pequeños productores hoy por sus uvas. Pidió que los fondos de los productores se dejen de transferir a la Coviar, a quien acusó de ser principal responsable de la crisis del sector.

Desde la entidad que agrupa a las grandes bodegas salieron a responderle con los tapones de punta, aunque titularon su comunicado "En defensa del vino", en lugar de hablar de la defensa propia.

El intendente juninense, experto en temas vitivinícolas, había sostenido -según recogió en la semana el diario Tiempo del Este- que en el último desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina “todos aguardaban el anuncio que podía hacer el gobernador en materia vitivinícola y observé a un gobernador preocupado por la situación de los productores más pequeños. Pero del resto de los personajes que hablaron allí, no hubo ninguna autocrítica, en medio de una vitivinicultura que está destruida y de la que ellos -en gran parte- son responsables”.

Agregó que “a mí me encanta la autocrítica y la hago: hoy estamos produciendo menos, hemos bajado la calidad y decrecido, esto lo digo con el conocimiento del tema. Pero hoy el brazo ejecutor de la Coviares el Fondo Vitivinícola, y si luego de varios años no me han dado resultado como mendocino, quiero decirles “permítannos tener un lugar en la mesa y opinar sobre cómo diversificar”.

Desde la Coviar, en un extenso documento, se enfocaron particularmente en Abed y señalaron que la entidad "rechaza de plano dichas opiniones por considerarlas infundadas, carentes de, subjetivas y sin ánimo de contribuir al desarrollo de la cadena vitivinícola. Más bien creemos que estas declaraciones poco aportan al dialogo y tienen el solo objeto de buscar culpables en una situación compleja como la que atraviesa la cadena vitivinícola, sin pretender solucionar los problemas y desafíos reales".

En medio de una crisis global en el consumo de vinos, que algunos reconocen y otros disminuyen en importancia, la Coviar calificó como "injustificado que se señale que la entidad ´no está abierta´ tal como lo marcó el intendente Abed".

Tras hacer una extensa enumeración de las entidades que la componen, se paró sobre su realidad y señaló que esa "composición institucional de Coviar" indica el carácter nacional, transversal, participativo y abierto de la entidad, como así también la fortaleza que tiene la misma al estar compuesta por 13 Cámaras empresarias – 6 de las cuales son cámaras de productores – los gobiernos provinciales y el gobierno nacional en cabeza del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)".

Más munición contra Abed

Los grandes empresarios del vino señalaron, con esos datos, que "desconocer esta institucionalidad y esta apertura – como lo ha hecho el intendente Abed – es desconocer también a las organizaciones, gobiernos provinciales y gobierno nacional, como miembros de Coviar".

La corporación le dio cuerpo a sus críticas contra quien los cuestionó no solo en las cuestiones de fondo, sino en las superficiales, al cuestionar cómo Abed dijo lo que dijo. "Sorprende -acotaron en un documento- que los planteos del intendente Abed se hayan realizado en los medios de comunicación y no en las mesas de trabajo y articulación existentes o con el mismo Directorio de Coviar".

También le facturaron que "n la Corporación Vitivinícola Argentina no se recibió ningún tipo de contacto previo a las declaraciones realizadas por el Intendente Abed. Consideramos que lo apropiado hubiese sido un vínculo previo directo con Coviar. Creemos, insistimos, en que los temas se debaten y consensúan en mesas de trabajo, no a través de los medios de comunicación", como si el dirigente político -en cierta forma- tuviera que limitarse a hablarlo en privado y acomodar su cargo público a los intereses corporativos.

"Refuerza nuestra preocupación sobre las declaraciones vertidas -abundaron en su ataque- que el intendente Abed integra uno de los espacios político-partidarios que aspira a la futura gobernación de Mendoza. Al respecto solicitaremos al precandidato Rodolfo Suárez confirme si las opiniones

del intendente Abed se corresponden al enfoque que dicho espacio político-partidario tiene respecto al Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 y a Coviar".

El resto del comunicado de la Coviar, completo

Por otro lado, en la actualidad en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola se desarrollan más de 15 acciones vinculadas con el mercado argentino de vinos, el posicionamiento del vino argentino en el exterior, el apoyo al desarrollo de pequeños y medianos productores de uva, el desarrollo del sector de uva de mesa y pasas, la competitividad de la cadena de jugo concentrado de uva, la priorización y apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector, la generación de información estratégica vitivinícola, el desarrollo del turismo del vino y el diseño de estrategias de negociación internacional.

Estas acciones las ejecutan entidades y organizaciones tales como la Bolsa de Comercio de Mendoza, Wines of Argentina, Fondo Vitivinícola Mendoza, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y las Asociaciones ad hoc de productores, turismo e investigación y desarrollo, entre otras.

El presupuesto para la realización de dichas acciones proviene casi en su totalidad de aportes que realizan los establecimientos vitivinícolas. Dichos aportes corresponden a:

• Elaboración de vino, mosto u otro producto vitivinícola.

• Fraccionamiento de vino sin indicación de variedades.

• Fraccionamiento de vino con indicación de variedades.

• Despacho al consumo interno o exportación de mosto concentrado.

• Ingreso de uva a establecimientos de uva en fresco y pasa de uva.

Al respecto es preciso agregar que la producción de uva – y por tanto los productores – no son aportantes al Plan Estratégico Vitivinícola, según lo dispuesto por Ley Nacional Nº 25.849.

Creemos también que es erróneo afirmar que “las formulas” de Coviar no han dado resultado tal como opinó el intendente Abed.

Entre los resultados del Plan Estratégico Vitivinícola se pueden mencionar los Centros de Desarrollo Vitícola, el proyecto de integración de productores a la cadena vitivinícola (PROVIAR), gestión de financiamiento para la compra de tractores, la implementación de viticultura de precisión en pequeños productores, la declaración del vino argentino como la bebida nacional,

la distinción del Martín Fierro a la mejor publicidad genérica, 7 campañas de promoción del vino en Argentina y en el mundo, el Día Mundial del Malbec, aumento del mínimo no imponible para las contribuciones patronales, devolución del 2,5% de retenciones, construcción de laboratorios enológicos, realización de simposios de viticultura y enología, financiamiento para

investigaciones y planes de desarrollo de turismo, entre otros.

Esto se logró gracias al trabajo de articulación del sector privado con el sector público, en especial con los organismos nacionales y los gobiernos provinciales, y esencialmente con el Gobierno de Mendoza, quien lideró la no implementación del impuesto interno al vino, la eliminación del impuesto a los espumantes, la posibilidad de realizar publicidad en vía pública en Ciudad de Buenos Aires y la lucha contra la Lobesia Botrana, solo por nombrar algunos casos exitosos.

Solo PROVIAR significó, entre 2009 y 2013, financiamiento para 2.869 productores asociados a 140 establecimientos de 9 provincias. Se formaron 199 grupos asociativos y se abarcaron 16.700 hectáreas. La ejecución de este proyecto representó 198 millones de pesos volcados directamente a los oasis productivos, montos inéditos de inyección de recursos en un período de tiempo determinando, al sector productivo primario. El Banco Interamericano de Desarrollo – organismo que otorgó los fondos – reconoció los resultados de este proyecto y señaló al respecto que “tuvo un impacto significativo en producción y rendimiento” en los productores beneficiarios (publicación “Money for Wine? Complementarities in the provision of private and public goods to wine producers” Gibbons, Maffioli y Rossi).

Asimismo, no compartirnos la opinión de Abed en cuanto “…hay fórmulas dentro de la vitivinicultura que no han dado resultado, y nombré las fórmulas que tenía que nombrar, la Coviar y el Fondo Vitivinícola, que es el brazo ejecutor de la Coviar…”, cuando el Plan Estratégico Vitivinícola es mencionado recurrentemente como caso de éxito y modelo a reproducir por otras cadenas productivas del país, como carne, frutas y cítricos, entre otros. El

modelo vitivinícola ha sido destacado por dirigentes políticos de diversos espacios y regiones del país, como el Secretario de Agroindustria de la Nación, el Gobernador de Salta y el Gobernador de Jujuy, entre otros.

Además, desde el comienzo de la ejecución del Plan Estratégico Vitivinícola se han realizado 10 jornadas de trabajo de revisión del Plan. Por ello resulta llamativo señalar que no ha habido a apertura a la discusión sobre el desarrollo de trabajo de Coviar, tal como lo ha manifestado el intendente Abed recientemente. Solo entre 2015 y 2018 participaron de este proceso de análisis de información, consenso y definición de acciones, más de 500 referentes de más de 200 empresas e instituciones públicoprivadas, entre las que se destacan, del sector científico-académico, Centro Interdisciplinario de

Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Cuyo, Grupos CREA, Instituto de Educación Superior Colalao del Valle, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnología Industrial y Universidad Champagnat.

Trabajan también, en el marco de la Asociación ad hoc de investigación y desarrollo de Coviar, además de las organizaciones que componen la Corporación Vitivinícola, la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Cuyo, INTI, CONICET, Universidad Maza y Facultad Don Bosco,

entre otras. Reforzado así la vinculación con el sector científico-académico y el sector productivo. La interacción es real.

Actualmente nos encontramos trabajando interinstitucionalmente, con el liderazgo del INTA, en una nueva estrategia más allá del 2020. Este trabajo se está haciendo con información y

horas de discusión, no a través de los medios. En esta línea todos están invitados a participar y a trabajar.

Finalmente, tal como lo marcamos en los últimos Desayunos de COVIAR, entendemos que la cadena vitivinícola toda no se puede desarrollar normalmente en el escenario de volatilidad que ha caracterizado al país en los últimos años y que claramente la excede. Creemos que existen desafíos por delante y que todos los actores debemos, desde cada lugar, trabajar

articuladamente. Como siempre, invitamos al intendente Abed y a todos aquellos que ven a la vitivinicultura como actividad social, cultural y económica, a pensar y a actuar.