Ziccarelli: "La broma de la licuación es que nada le gana a la inflación"

Leandro Ziccarelli, es economista y creador del conocido podcast 'Financiero, Monetario e Irreverente (FMI)', que llegó al nº 1 del ranking en Spotify. Se lo conoce como "el Zar de la finanzas" y, junto a Juan Manuel Gispert, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM sobre finanzas. Algo que para los argentinos, sobre todo en los últimos meses, se ha convertido en el principal tema de conversación y preocupación. En un lenguaje distendido habló desde la baja de las tasas de interés en los plazos fijos, la situación del Banco Central, pasando por la inflación, caída de ventas hasta algunas recomendaciones financieras para gente común.

Intereses y plazos fijos

Ziccarelli arrancó contextualizando la situación económica general: "Hace un ratito el Banco Central bajó las tasas de interés, y ya bajan las tasas de los plazos fijos. Es una situación compleja, desde el plano financiero. El Gobierno hace una serie de correcciones como para ordenar algunas cosas estaban muy desordenadas, y en el medio tiene objetivos que son, a veces, difíciles de explicar a la gente".

Agregó que una pregunta muy común que las personas le realizan es "¿por qué baja la tasa de interés de los plazos fijos, si el plazo fijo no le está ganando a la inflación y si bajas la tasa va a ser cada vez peor?" Y explicó: "Pasa que el Gobierno tiene un objetivo bastante más complejo que es sanear el balance del Banco Central. Entonces, lo que baja es la tasa que el Banco Central le paga a los bancos para que el Banco Central no tenga que seguir emitiendo pesos. La contracara es que los bancos, como cobran menos que el Banco Central, te paga menos a vos en el plazo fijo. Se genera un efecto de lo que llamamos licuación. Te van licuando el ahorro porque tu plazo fijo va perdiendo contra la inflación".

¿Qué hacer?

"Yo lo que digo es, sobre todo, sentido común y no intentar ganarle a todo", dijo el Zar de las finanzas. Por ejemplo: "Me hacen preguntas como ‘tengo que renovar el alquiler, me ofrecen actualizar por la inflación cada tres meses o quieto, pero en dólares’. Sentido común: cobras en pesos. Estás corriendo un riesgo muy grande de manera innecesaria. En la historia argentina ¿Cuánto tiempo bajó y cuántas veces subió? Lo que no te tendría que pasar es que te quedes descalzado, que tengas el ingreso a una moneda y los pagos en otra".

Por otro lado, Ziccarelli comentó que "es difícil explicarle a la gente que como estás en un proceso de licuación, la broma de la licuación es, justamente, que nada le gana a la inflación, entonces tampoco se vuelvan locos". Y agregó: "La mejor inversión hoy es comprar alimentos no perecederos. Yo prefiero llevarme dos latas de atún antes que ver si hago un plazo fijo. Porque el precio de los activos, el precio de los bienes, le termina ganando a todo en el mediano plazo y, por ahí, dentro de seis meses, cuando se empieza a liberar el cepo, se normalice la política monetaria, podemos volver a tener una discusión un poco más normal, donde una inversión como plazo fijo, fondos comunes, o comprar acciones, puede ser mucho más viable".

Brecha entre dólares

"Todos teníamos mucho miedo de que esto termine mal, ni bien asumió el Gobierno nacional, yo me incluyo, porque asume con una propuesta de dolarización. Cualquiera que hacía las cuentas sabiendo que el Banco Central debía 12.000 millones de dólares, sabía que no había posibilidad de dolarizar. Por eso pensamos que esto podía terminar una corrida cambiaria seria. Pero el Gobierno asume, nombra otro equipo económico que no era el que pensábamos, y el equipo económico la primera señal que da es que dejan el cepo y cambió todo", sostuvo.

"No creo que la brecha sea tan baja que tenemos hoy sea una brecha a la que le puedas creer mucho. Creo que economistas como Cavallo ya abiertamente lo están diciendo. En general, usamos más el contado con liquidación que el blue, pero se mueve muy parecido, y están más o menos cerca", dijo Ziccarelli y agregó: "El importador cuando importa tiene que pagar 17% de impuesto país, entonces la brecha está muy cerquita. El tema es que en el contado con liquidación, que sería el dólar blue, en ese mercado hay muchas restricciones todavía. Si le sacas restricciones a ese mercado, la brecha no es la que tenemos hoy. Probablemente, te vayas a una brecha al 50, 60% de vuelta".

Restricciones e inflación

Principalmente el economista aseguró que "el objetivo de todo esto no es bajar la inflación, sino sanear el balance del Banco Central que debía 12.000 millones de dólares, hoy no debe nada. Puntualmente esto de las importaciones es para acumular reservas, porque la situación de reservas del Banco Central era crítica. Entonces dijeron ‘que liquiden los exportadores ahora y los importadores que vengan dentro de 120 días’, y todo lo que quedaba de dólares se lo queda el Central.

"En esta primera etapa del gobierno, bajar la inflación rápido no era un objetivo. Recién ahora el Gobierno empieza a mirar la inflación porque se enamora un poquito de lo que está bajando".

Escuchá la entrevista completa: