La compra de dólares de los argentinos no frena: adquirieron US$4.000 millones en lo que va del año

Si bien la dolarización de carteras disminuyó tras las elecciones de octubre pasado, los ahorristas continúan con una demanda alta de dólares . En lo que va del año, se compraron en términos netos unos US$4.291 millones para atesoramiento en el mercado cambiario.

La adquisición de billetes verdes en enero por parte de las "Personas humanas" alcanzó los US$2.613 millones y marcó la segunda suba consecutiva, de acuerdo al informe de balance cambiario del Banco Central ( BCRA ). Mientras que se vendieron US$410 millones. Neteado arrojó unos US$ 2.203 millones para el primer mes de año.

En febrero, el guarismo implicó US$2.368 millones y se efectuaron ventas brutas por US$280 millones. En términos netos, el saldo del segundo mes del año resultó en compras por US$2.088 millones.

Para tener una perspectiva de a cuánto podría llegar este año, si se revisa los últimos datos del BCRA para un año no electoral hay remontarse al 2018, cuando los ahorristas minoristas fueron compradores netos por US$18.851 millones, un monto mayor a las inversiones anunciadas por el Argentina Week.

Para todo 2026, la Fundación Capital estima que serán unos US$ 20.000 millones.

Desde la salida del cepo para las personas físicas por mediados de abril de 2025, los argentinos compraron US$26.601 millones netos.

Dolarización récord en 2025

El año pasado se batió un récord de dolarización por parte de los argentinos.

En términso netos, los ahorristas minoristas compraron US$22.310 millones.

Si se contabiliza la demanda total del sector privado no financiero y los giros a cuentas en el exterior, es decir la FAE, el guarismo se eleva a US$32.340 millones, el más alto del siglo.