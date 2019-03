Fuerte definición de Abed en materia vitivinícola

El intendente de Junín y precandidato a vicegobernador, Mario Abed, abordó el problema de la producción y motorizó la creación de un Comité Vitivinícola para mejorar el escaso valor que perciben los pequeños productores hoy por sus uvas. Pidió que los fondos de los productores se dejen de transferir a la Coviar, a quien acusó de ser principal responsable de la crisis del sector.

De acuerdo con el registro de la reunión realizado por Tiempo del Este, para mejorar la situación del sector dijo que se deben utilizar “herramientas desde lo científico, porque las fórmulas con las que nos venimos manejando están caducas, lo digo como intendente y productor. Las fórmulas que han venido empleando la Coviar y el Fondo Vitivinícola están caducas. 96 millones de la plata de los productores se los lleva la Coviary esa fórmula luego de varios años de aplicarla, no ha dado ningún resultado”.

Cabe recordar que el compañero de fórmula de Rodolfo Suarez llegó a ese lugar por sus aportes a los temas del campo, como se indicó que sucedió, en su momento, con Laura Montero como vicegobernadora de Alfredo Cornejo.

Abed, en la reunión se mostró convencido de la necesidad del cambio de las reglas de juego: “Yo estoy dispuesto a dar el debate desde el municipio y decirles “la fórmula que emplearon ustedes no me sirvió”.

Recordó asimismo que en el último desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina “todos aguardaban el anuncio que podía hacer el gobernador en materia vitivinícola y observé a un gobernador preocupado por la situación de los productores más pequeños. Pero del resto de los personajes que hablaron allí, no hubo ninguna autocrítica, en medio de una vitivinicultura que está destruida y de la que ellos -en gran parte- son responsables”.

Agregó que “a mí me encanta la autocrítica y la hago: hoy estamos produciendo menos, hemos bajado la calidad y decrecido, esto lo digo con el conocimiento del tema. Pero hoy el brazo ejecutor de la Coviares el Fondo Vitivinícola, y si luego de varios años no me han dado resultado como mendocino, quiero decirles “permítannos tener un lugar en la mesa y opinar sobre cómo diversificar”.

Anticipó que el diputado Ricardo Mansur presentará “un proyecto para conformar un Comité Vitivinícola, que es una herramienta para la diversificación, porque nosotros tenemos la experiencia de un comité científico, desde el que hemos transformado una botella de plástico en ladrillos para construir una casa”.

El intendente pido a los diputados que “entiendan hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar con los productores. Diversificar significa hacer un montón de cosas con nuestras uvas y nuestros viñedos, y si no se ha hecho es porque invertimos nuestro dinero en la Coviar, que emplea fórmulas que ya fueron”. El informe completo, haciendo clic aquí.