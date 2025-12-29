La Ciudad de Buenos Aires se suma al Monotributo Unificado: desde cuándo rige

La Ciudad de Buenos Aires se incorpora al Monotributo Unificado y de esta manera simplifica trámites a más de 200.000 contribuyentes porteños, que ahora realizarán menos gestiones y podrán centralizar su información y control de vencimientos, además de hacer un sólo pago mensual.

La medida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) se integrará al Monotributo Unificado Nacional , un régimen que concentra en un solo pago las obligaciones fiscales nacionales (Monotributo) y las tributarias locales.

Así, quienes ya se encuentran inscriptos en el monotributo de ARCA y en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad serán incorporados automáticamente al nuevo sistema, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Cada organismo ( ARCA y AGIP ) definirá el monto de su cuota mensual, que se abonará de manera conjunta en una sola gestión.

Desde el Gobierno porteño informaron que el pago será mensual, con vencimiento los días 20 de cada mes, mientras que las modalidades de pago disponibles son las habilitadas oportunamente por ARCA.

Pago excepcional (enero)

Por única vez, en enero el contribuyente deberá abonar la suma correspondiente a noviembre y diciembre de 2025 (por la parte del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA) más el importe correspondiente al mes de Enero 2026 por parte del Monotributo Unificado (AGIP-ARCA).

Esta decisión es necesaria para hacer coincidir fechas de pago de tributos que hoy tienen fechas separadas.

Débito automático

Además, quienes estaban adheridos al débito automático en AGIP para el Régimen Simplificado de IIBB, serán dados de baja y deberán solicitar la adhesión al débito automático del Monotributo Unificado desde la página de ARCA para seguir utilizando ese medio de pago. De esta manera, podrán abonar ambos conceptos (AGIP y ARCA) en un mismo momento, a través de un único débito.

A quienes ya están adheridos al débito automático del monotributo nacional, se les debitará el nuevo importe directamente de manera conjunta (AGIP y ARCA), sin necesidad de hacer ningún trámite.

Quienes no estén adheridos a ninguno de los dos, podrán hacerlo por primera vez desde ARCA.

Ingresos Brutos

Por su parte, con el objetivo de ahorrar tiempo y unificar gestiones, las categorías del Régimen Simplificado de la Ciudad se igualan a las categorías de ARCA, y todos los trámites vinculados al Impuesto sobre los Ingresos Brutos —como altas, bajas, modificaciones y recategorizaciones— deberán realizarse a través de ARCA.

Los beneficios establecidos por AGIP para el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos continúan vigentes. Se aplicarán sobre el componente de la cuota correspondiente a este organismo, garantizando la continuidad de los esquemas de alivio fiscal para los pequeños contribuyentes de la Ciudad.

Además, quienes nunca se hayan adherido al monotributo en ARCA, al realizar el alta tendrán la opción de incorporarse al Monotributo Unificado. Para ello, deberán informar su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la jurisdicción correspondiente —en este caso, CABA— y quedarán incorporados al sistema.

Según fuentes del gobierno porteño la medida "busca simplificar trámites y reducir cargas administrativas. Con su incorporación al Monotributo Unificado, la Ciudad de Buenos Aires se suma a otras 13 provincias que ya implementaron este sistema, en línea con los principios del federalismo fiscal y con el foco en facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los pequeños contribuyentes".