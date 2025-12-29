Facilitan la importación para uso personal: desde ahora el trámite es digital

ARCA implementó un trámite simplificado y digital para la importación de mercaderías de uso personal, sin fines comerciales ni industriales.

El Gobierno nacional, a través de ARCA, anunció la simplificación del trámite aduanero que facilita la importación de mercaderías por parte de personas humanas para uso o consumo propio, siempre que no tengan una finalidad comercial ni industrial. La medida apunta a modernizar y agilizar el registro de bienes que ingresan al país bajo esta modalidad, mediante procedimientos centralizados y digitales.

A partir de ahora, el ingreso de estos productos se autorizará a través de un procedimiento simplificado que permite registrar de manera electrónica los bienes importados. La normativa habilita tanto el ingreso de artículos nuevos como usados, siempre que su cantidad, calidad, variedad o valor no evidencien intención de venta ni uso productivo.

El trámite se realizará mediante registros electrónicos en el sistema informático aduanero, específicamente en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático MALVINA, utilizando códigos específicos. En los casos en que existan dificultades operativas para completar el registro digital, los usuarios podrán recurrir a un formulario digital interactivo disponible en el micrositio de “Viajeros”.

Los productos que ingresen bajo este régimen continúan sujetos al pago de los derechos y gravámenes correspondientes al régimen general de importación. Asimismo, la determinación del valor en aduana se efectuará durante la verificación de los efectos ingresados y la operación quedará alcanzada por las prohibiciones de carácter económico y no económico vigentes.

Trámite digital Como parte de la actualización, se digitalizó el formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que hasta ahora se completaba en formato papel y desde este cambio se encuentra disponible en el sitio web del organismo de recaudación.