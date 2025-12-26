Mendoza importó desde India un medicamento clave: los detalles

La provincia de Mendoza recibió un nuevo cargamento de medicamentos provenientes de la India , a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se trata de 275.000 unidades de Tacrolimus 1 mg y 21.000 unidades de Tacrolimus 5 mg, un medicamento clave para pacientes trasplantados .

Según explico el gobernador Alfredo Cornejo , esta compra se hizo con un ahorro superior a los 1.500 millones de pesos , lo que representa pagar cerca de un 92% menos de lo que hubiera costado adquirir la misma medicación por otras vías.

"La cantidad importada garantiza alrededor de 18 meses de cobertura para el sistema público de salud y brinda tranquilidad a cientos de pacientes que dependen de este tratamiento para continuar con su vida cotidiana", aseguró Cornejo en su cuenta de "X".

El Tacrolimus es un medicamento esencial, indispensable para prevenir el rechazo de órganos en personas trasplantadas y para tratar patologías de alta complejidad.

"Esta acción forma parte del rumbo que viene marcando el Ministerio de Salud, en el marco del Plan Provincial de Salud 2024–2030, con un Estado presente, eficiente y comprometido con cuidar los recursos públicos y, sobre todo, a los mendocinos", concluyó el gobernador de Mendoza.

Nueva importación

La importación de Tacrolimus se suma a la de 199.700 comprimidos de micofenolato de mofetilo de 500 miligramos, un inmunosupresor esencial en tratamientos de pacientes trasplantados y en enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide.

La llegada de la partida de micofenolato de mofetilo fue anunciada por el Ministerio de Salud a mediados de noviembre, y significó un ahorro del 83% en comparación con el valor del mercado local.

El proceso de adquisición de estos fármacos importados desde la India comenzó en junio de 2024 y continuará a lo largo de 2026. Si bien los nombres de los fármacos que ingresarán el año que viene aún no fueron revelados, se conoció que será para tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas y medicamentos generales para la atención primaria y hospitalaria.