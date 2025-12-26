Mendoza, en alerta: 37° de máxima, posibilidad de granizo, tormentas fuertes y Zonda

Hoy llega con temperaturas extremas y advertencias por tormentas fuertes en el sur y el este de Mendoza, mientras Malargüe suma viento Zonda.

Mendoza atraviesa un viernes de pleno verano, con un combo que suele encender la preocupación: calor fuerte, inestabilidad y chances de eventos intensos hacia el final del día. Para el 26 de diciembre, el pronóstico marca una jornada muy calurosa, con una máxima de 37°C y una mínima de 20°C.

El escenario se completa con vientos moderados del noreste y un cierre de día con tormentas que podrían ganar fuerza durante la noche.

Calor extremo y una noche que puede cambiar el plan El día arranca pesado y con sensación térmica elevada, típica de jornadas en las que el calor se acumula y el aire se vuelve inestable. Con ese telón de fondo, el avance de nubosidad y el ingreso de condiciones propicias para tormentas puede modificar rápido el panorama. En estas situaciones, la diferencia entre una lluvia pasajera y un episodio fuerte suele estar en la intensidad de las ráfagas, la electricidad en el ambiente y la velocidad con la que se forman las celdas de tormenta.

Mendoza tiempo El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para distintos puntos de la provincia. En el sur mendocino, la advertencia alcanza a General Alvear y a la zona baja de San Rafael durante la franja de tarde y noche. Allí se espera un período con lluvias y tormentas de distinta intensidad, con posibilidad de que algunas se vuelvan localmente fuertes. Entre los fenómenos asociados aparecen el granizo, la fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían rozar los 70 km/h.

Para el este provincial, el foco está puesto en la noche. La alerta amarilla se extiende sobre el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. En ese sector también se prevén tormentas con potencial de intensificarse en poco tiempo, con caída de agua concentrada y viento fuerte. Los acumulados de precipitación estimados se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que, en puntos aislados, los registros superen esos valores si se desarrolla un núcleo más severo.