Calor extremo y alerta por tormentas: así estará el tiempo este viernes en Mendoza

El clima en Mendoza estará marcado por la inestabilidad en los próximos días, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. El viernes se presentará con temperaturas muy elevadas y un escenario propicio para el desarrollo de tormentas hacia la noche, en un cierre de jornada que podría traer complicaciones.

Para este viernes 26 de diciembre se espera una jornada “muy calurosa e inestable”, con una temperatura máxima que alcanzará los 37 grados y una mínima de 20. Desde los organismos oficiales advirtieron que habrá “tormentas hacia la noche”, acompañadas por vientos moderados del noreste, lo que incrementará la sensación térmica durante gran parte del día.

El sábado 27 llegará con un leve alivio en los registros térmicos. El pronóstico indica un día “parcialmente nublado y ventoso”, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima prevista es de 33 grados y la mínima de 23. Además, se espera la presencia de viento Zonda en la zona de Malargüe.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la provincia. El informe señala que el área “será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, lo que obliga a extremar precauciones, especialmente en horas nocturnas.