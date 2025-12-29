Importaciones para uso personal: ARCA actualizó el régimen y los trámites aduaneros

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó una actualización clave en el régimen de importación de mercaderías para personas humanas sin fines comerciales. A través de la Resolución General 5805/2025, publicada en el Boletín Oficial , se modificó el procedimiento vigente con el objetivo de simplificar trámites y digitalizar procesos.

La normativa introduce cambios sobre la Resolución General 3.172, que regulaba la importación definitiva para consumo de mercaderías sin finalidad comercial y/o industrial. Desde ahora, estas operaciones deberán formalizarse mediante el procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3.628, utilizando el Sistema Informático MALVINA (SIM), siempre acompañadas por la documentación exigida según la normativa vigente al momento de la importación.

La resolución aclara que podrán ingresar al país mercaderías nuevas o usadas destinadas al uso o consumo personal del destinatario, siempre que, por su cantidad, calidad, variedad o valor, no se presuma una finalidad comercial o industrial. No obstante, estos bienes estarán sujetos al pago de derechos y gravámenes del régimen general de importación y el valor en aduana se determinará al momento de la verificación.

Además, las operaciones continuarán alcanzadas por las prohibiciones económicas y no económicas vigentes, así como por la intervención de terceros organismos cuando corresponda, lo que garantiza el control aduanero habitual.

Uno de los puntos centrales de la Resolución General 5805/2025 es la digitalización del formulario OM-2153-A, denominado “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial”. Este formulario pasará a estar disponible en formato digital e interactivo dentro del apartado “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web oficial de ARCA .

Este mecanismo se utilizará únicamente en los casos en que, por cuestiones operativas, no sea posible realizar el registro a través del procedimiento simplificado habitual.

Facultades delegadas y vigencia

La normativa también delega en la Dirección General de Aduanas la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de asegurar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

Con esta medida, ARCA busca avanzar en la modernización del sistema aduanero, reducir la burocracia y brindar mayor previsibilidad a las personas que ingresan bienes al país para uso personal, en línea con un esquema de trámites más ágiles y digitales.