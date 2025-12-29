A cuánto cotiza el dólar tras la aprobación del Presupuesto 2026
El mercado se encamina a las últimas dos ruedas financieras del año. A cuánto operan las cotizaciones del dólar.
El mercado se encamina a las últimas dos ruedas financieras del año, a la espera de la implementación de las modificaciones en el esquema cambiario, y se avancen en las reformas. En ese sentido, el dólar abre sin variaciones en la jornada de este lunes 29 de diciembre.
El viernes por la noche, el Senado terminó de aprobar el Presupuesto 2026, clave para las aspiraciones del Gobierno durante el año que viene.
En ese contexto, el dólar oficial minorista se vende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación este lunes 29 de diciembre. Mientras que el mayorista a $1.450.
Dólares paralelos
En tanto, el dólar blue se negocia a $1.530.
Por el lado de los financieros, el MEP opera a $1.486,11y el CCL $1.530,70.