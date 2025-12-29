Blanqueo, presupuesto y deuda: el desafío económico que enfrenta el Gobierno

Un análisis exhaustivo sobre el presupuesto 2026, la incertidumbre del pago al FMI y los obstáculos del blanqueo de dólares.

En su columna en MDZ Radio, el economista Carlos Burgueño analizó los ejes de la agenda y destacó la aprobación presupuestaria como "la buena noticia". Otorga institucionalidad, aunque consideró su contenido "muy difícil de cumplir". Subrayó que, pese a ser "endeble", es preferible a la ausencia de presupuesto tras tres años, pues obliga al Gobierno a rendir cuentas.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 29-12-2025 - MC - CARLOS BURGUEÑO - COLUMNA ECONOMICA Respecto a la reciente aprobación del Presupuesto 2026, Burgueño señaló: "Obviamente la aprobación del presupuesto es una muy buena noticia. Critiquemos todo lo que haya que criticar ahora sí de lo que está adentro del presupuesto, que básicamente es muy difícil de cumplir". Y explicó su importancia fundamental: "¿Qué es lo importante del presupuesto? Que le da institucionalidad a la administración pública. Ahora es responsabilidad del Gobierno dar explicaciones sobre por qué se está cumpliendo o no […] Esto hace a un país serio". Concluyó sobre este punto: "Es muy endeble todo lo que se aprobó, pero es mejor que no tenerlo […] tener un presupuesto después de tres años es una buena noticia".

Financiamiento y blanqueo: dos desafíos urgentes El analista también abordó el urgente vencimiento de deuda con el FMI del 9 de enero, destacando el limitado tiempo para gestionar los fondos: "Quedan siete jornadas en los mercados internacionales […] el Gobierno puede colocar deuda […] desde el lunes, que es el primer día hábil del 2026". Burgueño subrayó la opacidad oficial respecto al financiamiento: "Faltan 2.000 millones de dólares, a ver cómo los consigue. Para pagar el 9 de enero, punto".