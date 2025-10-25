JP Morgan identificó oportunidades para invertir antes de las elecciones: qué acciones recomendó

La incertidumbre electoral en la Argentina situó al mercado accionario local en el foco de atención de inversores y analistas internacionales. En este contexto, JP Morgan publicó un informe en el que identifica oportunidades en acciones argentinas, con especial énfasis en los sectores de energía y bancos. El análisis destacó la asimetría en las valuaciones actuales y el potencial de recuperación si el resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre resulta favorable para el Gobierno de Javier Milei, aunque advirtió sobre los riesgos inherentes a la coyuntura política y macroeconómica.

El CEO del gigante de Wall Street, Jamie Dimon, se encuentra de visita esta semana en Buenos Aires en medio de la volatilidad del dólar y las negociaciones por un paquete de apoyo para la Argentina. Se especula que podría tener un encuentro con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo que sí está confirmado es que Dimon se reunirá con el personal del banco en la capital, en el marco de un evento global que realiza la compañía todos los años.

Según el informe elaborado por los analistas Diego Celedón, Rodolfo Angele y Yuri Fernandes, el mercado accionario argentino mostró un desempeño débil durante 2025. El peso perdió casi un 10% y el índice MSCI Argentina cayó 15%. Para JP Morgan, esto refleja que el mercado ya descuenta un escenario adverso para el oficialismo, lo que genera una oportunidad de revalorización si los resultados electorales superan las expectativas. El banco señaló que el foco del mercado está en el desempeño electoral de La Libertad Avanza y la posibilidad de que, junto al PRO, alcance el tercio de los escaños en Diputados, clave para garantizar gobernabilidad.

El informe considera que el escenario actual es “asimétrico al alza”: los precios bajos y el escaso posicionamiento de los inversores ya incorporan gran parte del riesgo. Además, JP Morgan apunta a que la eventual reclasificación de Argentina por parte de MSCI podría atraer hasta USD 2.000 millones al mercado accionario, aunque no prevé avances concretos antes de 2026.

Sector energía: fundamentos y empresa preferida para JP Morgan El sector energético ocupa un lugar destacado en el informe. JP Morgan considera que este rubro está bien posicionado y menos expuesto a la volatilidad política. Su desarrollo es estratégico para el país, ya que representa una fuente crítica de divisas. Las empresas del sector mantienen sus planes de crecimiento en Vaca Muerta y muestran fundamentos sólidos pese a las caídas de hasta 40% en sus acciones este año.