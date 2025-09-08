Javier Milei y Luis Caputo se reunieron con el BID en medio del lunes negro tras la derrota en las elecciones

Si bien el encuentro entre el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estaba previsto, esta cumbre encabezada por Javier Milei y Luis Caputo es clave luego del resultado en Buenos Aires.

El encuentro entre Javier Milei, su gabinete y el titular del BID.

En un contexto de turbulencia política y económica tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei y su equipo económico se reunieron este lunes con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. El encuentro, que duró aproximadamente una hora y media, es una de las primeras actividades de alto nivel del Gabinete luego de los resultados electorales negativos para el Gobierno.

¿Quiénes participaron del encuentro? La reunión contó con la presencia de las principales figuras del Gabinete económico y del presidente:

El presidente Javier Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos

Pablo Quirno , secretario de Finanzas

Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

¿Cuál fue el contexto de la reunión? El encuentro se produjo luego de que el peronismo obtuviera una victoria contundente en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, superando a La Libertad Avanza por más de 13 puntos. Esta derrota, inesperada para el Gobierno, ha generado un impacto directo en los mercados.