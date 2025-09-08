Javier Milei y Luis Caputo se reunieron con el BID en medio del lunes negro tras la derrota en las elecciones
Si bien el encuentro entre el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estaba previsto, esta cumbre encabezada por Javier Milei y Luis Caputo es clave luego del resultado en Buenos Aires.
En un contexto de turbulencia política y económica tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei y su equipo económico se reunieron este lunes con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. El encuentro, que duró aproximadamente una hora y media, es una de las primeras actividades de alto nivel del Gabinete luego de los resultados electorales negativos para el Gobierno.
¿Quiénes participaron del encuentro?
La reunión contó con la presencia de las principales figuras del Gabinete económico y del presidente:
El presidente Javier Milei
-
El ministro de Economía,Luis Caputo
-
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos
-
Pablo Quirno, secretario de Finanzas
Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
¿Cuál fue el contexto de la reunión?
El encuentro se produjo luego de que el peronismo obtuviera una victoria contundente en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, superando a La Libertad Avanza por más de 13 puntos. Esta derrota, inesperada para el Gobierno, ha generado un impacto directo en los mercados.
¿Qué consecuencias se vieron en la economía tras los resultados electorales?
Tras la victoria del peronismo, las variables financieras mostraron una fuerte inestabilidad. El dólar oficial dio un salto de $70, abriendo a $1450 para la venta en el Banco Nación. A su vez, el riesgo país- elaborado por JP Morgan- tocó los 1200 puntos, y las acciones argentinas en Wall Street cayeron más del 20%.