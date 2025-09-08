Lunes negro en los mercados: fuerte suba del dólar con caídas históricas en acciones y bonos

Los mercados abrieron con fuertes rojos en acciones de hasta un 19%. El dólar oficial sube hasta el techo de la banda.

Tal como se preveía luego del contundente triunfo de la oposición en las elecciones en el principal distrito de la Argentina, el valor del dólar sube fuerte y las cotizaciones de acciones y bonos en la bolsa de Buenos Aires como en los mercados de Estados Unidos, caen de manera estrepitosa.

El Banco Nación abrió sus operaciones ofreciendo el dólar oficial a $1460, una cotización que lo ubica en el techo de la banda donde el Banco Central está habilitado a intervenir.

Todas las acciones del índice Merval abren con caídas de hasta el 19%. Los bancos argentinos son los más perjudicados. Las bajas son de -13,5% para el BBVA, de -17% para el Banco Galicia, de -13% para el Supervielle, de -13% para Macro y de -13% del Banco Hipotecario.

Entre las energéticas, las caídas son fuertes para YPF (-13,7%), Metrogas (-13%), Edenor (-10,9%), TGS (-14,3%), TGN (-9,3%), Central Puerto (-9%), Pampa (-11%) y Distribuidora Cuyana (-15%).