El riesgo país toca los 1200 puntos básicos: qué significa y a quiénes perjudica

El resultado electoral impactó en la cotización del dólar y el índice de riesgo país, y los mercados entraron en shock. El costo del financiamiento y cómo sigue la película.

Tras las elecciones del domingo el índice de riesgo país subió nada menos que 300 puntos, alcanzando el nivel más alto desde octubre de 2024.

Entre el viernes 5 y el lunes 8 de septiembre, el riesgo país sumó nada menos que 300 puntos básicos, esto es 3% más en la tasa de interés en dólares que debe pagar el país para tomar deuda. Tras el triunfo electoral de Fuerza Patria en las elecciones de este domingo, el riesgo país arrancó la semana en 1200 puntos básicos, el nivel más elevado en 11 meses.

Aunque podía ser esperable en el contexto de una dura derrota electoral para el oficialismo, y tras las turbulencias cambiarias y financieras de las últimas semanas, lo cierto es que la disparada del índice de riesgo país que elabora el banco de inversión JP Morgan, es una señal que los mercados miran con preocupación.

En concreto, la suba del riesgo país supone un sobrecosto por encima de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, que es la del bono del Tesoro a 10 años. Así, con este nivel de riesgo país, si Argentina quisiera acceder a los mercados voluntarios de deuda en moneda dura debería pagar una tasa de 16,5% en dólares, esto es 4,5% de tasa norteamericana más 12% sobrecosto por riesgo argentino.

Claramente, es un nivel de financiamiento que deja afuera de los mercados al país.