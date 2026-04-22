Inflación en la cama: el mayor fabricante de preservativos subirá sus precios hasta un 30%

La onda expansiva de la guerra en Medio Oriente llegó a un sector inesperado. La empresa que produce uno de cada cinco preservativos a nivel mundial, anunció que el encarecimiento en la distribución provoca un ajuste de precios que impactará en más de 130 países.

Karex, empresa malasia líder en la producción mundial de preservativos, advirtió que incrementará sus precios entre un 20% y un 30% si las interrupciones en la cadena de suministro provocadas por la guerra en Medio Oriente continúan afectando los envíos internacionales. La compañía señaló que el encarecimiento del transporte y los retrasos logísticos han generado un aumento en la demanda mientras las existencias disminuyen.

Goh Miah Kiat, director ejecutivo de Karex, manifestó a Reuters que la situación actual presenta una fragilidad considerable en el mercado. "La situación es sin duda muy frágil, los precios son altos. No tenemos más remedio que trasladar los costos ahora mismo a los clientes", explicó el ejecutivo, según informaron Euronews y CNN.

La empresa registró un incremento notable en la demanda debido precisamente al encarecimiento de los servicios de transporte y a los retrasos en los envíos que han reducido las existencias disponibles entre sus clientes. Esta dinámica ha generado presión tanto en los costos operativos como en la disponibilidad del producto en los mercados internacionales.

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Los tiempos de entrega se han visto significativamente afectados. Los envíos con destino a Europa y Estados Unidos demoran aproximadamente dos meses en llegar a su destino, mientras que otros cargamentos permanecen bloqueados en buques mercantes que no pueden completar sus rutas hacia los puertos de destino.