Industria manufacturera: la pobre demanda interna es el principal problema de las empresas

La Encuesta de Tendencia de Negocios de la industria manufacturera publicada por el Indec marcó una vez más un escenario mayormente negativo en la consideración de los empresarios.

El relevamiento, correspondiente a marzo de 2026 y con proyecciones para el trimestre abril-junio, muestra que el sector industrial continúa atravesando una periodo de fuerte estancamiento, caracterizado por bajos niveles de la demanda , perspectivas negativas y una confianza empresarial sin reacción.

En lo que respecta al nivel de producción , de cara a los próximos meses, el 64,8% de las empresas prevé que el nivel no variará, aunque un 20,1% anticipa una caída. Sólo un 15,1% espera un aumento. Este balance arroja un resultado negativo de -5%, lo que indica que predominan las expectativas de retracción sobre las de crecimiento.

Esta tendencia se inscribe en un contexto donde el indicador de confianza empresarial (ICE) se ubicó en -18,3%, consolidando una serie de valores negativos que evidencian un clima de negocios desfavorable.

Otro de los datos relevantes del informe es el deterioro en la cartera de pedidos. El 50,9% de las empresas considera que se encuentra por debajo de lo normal, mientras que solo el 2,9% la ubica por encima. El balance de este indicador es de -48%, reflejando una marcada debilidad en la demanda.

La situación se replica en el frente externo: el 38,8% de las firmas reporta exportaciones por debajo de lo normal, frente a apenas un 6,7% que las considera por encima. Esto arroja un balance negativo de -32,1%, evidenciando que la desaceleración no es solo doméstica.

En cuanto a los stocks de productos terminados, el 62,7% de las empresas los considera adecuados, con un leve balance positivo de 2,1%. Este dato sugiere cierto equilibrio entre producción y ventas, aunque en un contexto de baja demanda.

Sin embargo, la evaluación general de la situación empresarial es mayormente negativa: el 31,3% la califica como mala, frente a solo un 6,2% que la considera buena, lo que arroja un balance de -25,1%.

El panorama financiero también marca la crisis del sector. Un 25,5% de las empresas evalúa su situación financiera como mala, mientras que el acceso al crédito aparece como una restricción relevante: el 35% lo considera difícil, contra apenas un 6,2% que lo percibe como fácil. El balance en este caso es de -28,8%.

La demanda interna, principal obstáculo

Al analizar los factores que limitan la producción, la demanda interna insuficiente se destaca ampliamente como el principal condicionante, mencionada por el 52,5% de las empresas. Muy por detrás aparecen la competencia de productos importados (11,5%) y la incertidumbre económica (7,2%).

Otros factores como problemas financieros (4,2%) o escasez de insumos (4,7%) tienen menor incidencia relativa.

Las proyecciones para el segundo trimestre del año muestran un patrón similar al actual. En términos de demanda interna, el 58,2% espera que no haya cambios, mientras que el 24,3% anticipa una caída y el 17,5% un aumento, lo que da un balance negativo de -6,7%.

En el caso de las exportaciones, el panorama es levemente más optimista, con un balance positivo de 2,8%, aunque la mayoría (66%) prevé estabilidad.

El empleo también presenta señales de debilidad: el 79% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal, pero un 17,3% anticipa recortes frente a solo un 3,7% que prevé incorporaciones, con un balance de -13,5%.

En relación con los precios de venta, el 53,3% de las empresas espera que se mantengan sin cambios en los próximos meses, mientras que el 38,2% prevé aumentos y el 8,5% reducciones.