A dos velocidades: la actividad económica creció un 1,9% en enero con fuertes diferencias entre sectores

La actividad económica creció en el primer mes del 2026, aunque de manera muy desigual. Nuevamente, la economía viajó a dos velocidades. Por un lado los sectores que responden a la producción primaria registraron un fuerte salto, en cambio los ligados a la industria y el comercio vieron una fuerte caída.

El estimador mensual de actividad económica ( EMAE ), medido por el Indec, marcó una mejora del 1,9% interanual con una suba del 0,4% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada.

Diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales en enero, con fuerte incidencia de la Pesca (50,8%) y Agricultura , ganadería, caza y silvicultura (25,1%). Este último rubro fue el que mayor inidencia tuvo en el registro de la actividad con un 25,1%, sumando junto a la pesca un 1,7 puntos porcetuales del total de la mejora.

Mejoró también el sector de Minas y canteras con un 9,6% y el de Intermediación financiera con un 7,7%.

La contracara la padecieron cinco sectores de actividad. Comercio mayorista, minorista y reparaciones registró una fuerte baja del 3,2%; Electricidad, gas y agua un 3%, Industria manufacturera un 2,6%, Hoteles y restaurantes un 2,2% y Administración pública un 1,6%.

Estos datos marcan un contrapunto claro entre sectores de la producción primaria y finanzas frente al sector de la producción y los servicios.

El dato anual marca la continuación del proceso de crecimiento de la economía, aunque con una fuerte desaceleración frente a lo que fue el año 2025.

Respecto a la medición desetacionalizada, en comparación con diciembre, los datos marcan el mismo patró que la estadística anual. Hubo subas del 1,27% del Agro y del 0,4% en la Pesca y caídas en Comercio (-0,4%) y la industria (-0,36%).