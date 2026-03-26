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A dos velocidades: la actividad económica creció un 1,9% en enero con fuertes diferencias entre sectores

La actividad económica mejoró un 1,9% interanual por efecto de una significativa suba del 25% en el sector agropecuario y del 50% en la pesca.

Sergio Lanzafame

Sergio Lanzafame

La industria textil es una de las más afectadas por la caída de la actividad

La industria textil es una de las más afectadas por la caída de la actividad

FITA

La actividad económica creció en el primer mes del 2026, aunque de manera muy desigual. Nuevamente, la economía viajó a dos velocidades. Por un lado los sectores que responden a la producción primaria registraron un fuerte salto, en cambio los ligados a la industria y el comercio vieron una fuerte caída.

El estimador mensual de actividad económica (EMAE), medido por el Indec, marcó una mejora del 1,9% interanual con una suba del 0,4% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada.

Diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales en enero, con fuerte incidencia de la Pesca(50,8%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1%). Este último rubro fue el que mayor inidencia tuvo en el registro de la actividad con un 25,1%, sumando junto a la pesca un 1,7 puntos porcetuales del total de la mejora.

emae actividad económica enero 2026

Mejoró también el sector de Minas y canteras con un 9,6% y el de Intermediación financiera con un 7,7%.

Producción industrial y servicios para abajo

La contracara la padecieron cinco sectores de actividad. Comercio mayorista, minorista y reparaciones registró una fuerte baja del 3,2%; Electricidad, gas y agua un 3%, Industria manufacturera un 2,6%, Hoteles y restaurantes un 2,2% y Administración pública un 1,6%.

Estos datos marcan un contrapunto claro entre sectores de la producción primaria y finanzas frente al sector de la producción y los servicios.

El dato anual marca la continuación del proceso de crecimiento de la economía, aunque con una fuerte desaceleración frente a lo que fue el año 2025.

Respecto a la medición desetacionalizada, en comparación con diciembre, los datos marcan el mismo patró que la estadística anual. Hubo subas del 1,27% del Agro y del 0,4% en la Pesca y caídas en Comercio (-0,4%) y la industria (-0,36%).

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