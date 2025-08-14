Impactante baja del dólar este martes: a cuánto cotizó el blue

Luego de que el Indec informara que la inflación de julio fue del 1,9%, el dólar oficial bajó considerablemente su cotización. La moneda extranjera tuvo la mayor caída en lo que va del mes y se aleja cada vez más de la banda.

De esta forma, cerró otra semana a la baja , ya que el viernes no habrá mercados por el feriado.

El dólar oficial, entonces, cerró este jueves 14 de agosto en $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $15 respecto del cierre de ayer.

Se trata de una caída sostenida que viene marcándose de esa forma desde que empezó agosto.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.310 y $1.315 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.320.

dolar billete (11).jpg El dólar registró una gran caída este jueves. ALF PONCE / MDZ

A cuánto cerró el dólar blue y los financieros

El dólar blue cotizó durante todo este jueves a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta, con una baja de 1,5% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.314, manteniendo el mismo número que al último cierre.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,5% hasta $1.324,73, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,4% hasta los $1.325,22.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$42.049 millones.