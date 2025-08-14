El dólar blue baja tras conocerse el dato de la inflación: las cotizaciones

La moneda paralela descendió este miércoles luego de conocerse que la inflación de julio fue del 1,9% a nivel nacional.

El dólar oficial bajó el martes y tanto miércoles como jueves se ha mantenido estable. El oficial actualmente cotiza a $1.325 para la venta y a $1.285 para la compra. Luego de que el Indec diera a conocer la inflación de julio que fue de 1,9%, el dólar blue bajó diez pesos y cotiza a $1.310 para la compra y $1.330 para la venta.

El dólar MEP, por su parte, tiene un valor de $1.314. Es importante recordar que esta cotización parte de comprar un bono dolarizado en pesos, como por ejemplo el título público GD30 en liquidación contado inmediato. Posteriormente, tras mantener el activo en cartera durante un día según las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo al llamado parking, se puede vender mediante la especie en dólares GD30D.