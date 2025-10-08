Gobernabilidad: el verdadero reclamo de los mercados

Un nuevo informe de la Fundación Mediterránea sostiene que ni el ajuste fiscal "histórico" ni el apoyo inédito de EE.UU. logran aplacar la desconfianza del mercado, que sigue midiendo un riesgo país ingobernable.

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo a mitad de año en el acto inaugural de la Exposición Rural 2025.

Para los operadores económicos y financieros (los mercados) hay una explicación concreta sobre porqué el país vive en estos días tiempos de crisis crónicas, presiones sobre el tipo de cambio y una dramática falta de acceso al crédito que se mide por un ingobernable riesgo país.

Todo esto con un Gobierno que realizó un esfuerzo histórico en materia fiscal y monetaria; pero que no pudo sortear en este 22 meses de gestión, el escollo de la falta de credibilidad y confianza. La explicación es la falta de claridad política, traducida en altas fallas de gobernabilidad. Dudas que deben tener respuestas más allá del resultado de las elecciones del 26 de octubre.

La situación es analizada en el último informe publicado ayer por la Fundación Mediterránea, donde en una nota firmada por su titular Osvaldo Giordano llamada “¿Cuál es la tarea más importante?”.