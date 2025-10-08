Los bonos extienden bajas en Wall Street y caen hasta 2,5%

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa en Washington con las negociaciones para un rescate financiero, el mercado aún aguarda detalles sobre el monto y modalidad de la ayuda que brindará Estados Unidos. En este contexto, los bonos caen hasta 2,5% en Wall Street .

Las bajas en los titulos fueron traccionadas por los Globales, con el bono que vence en 2038 con una retroceo del 2,5%, mientras que el Global 2041 opera con una caída del 1,4%.

Mientras que en la deuda soberana en dólares bajo legislación local opera en sintonía con retrocesos en el Bonar 2038 (-2,1%) y el Global 2041 (-2%).

Mientras que el riesgo país se ubica en el orden de los 1.074 puntos básicos. Cabe recordar que el índice que elabora el JP Morgan dejó de informarse minuto a minuto y solo se pueden observar los movimientos una vez finalizada la jornada bursátil.

En la plaza local el Merval avanza 1%, mientras que las acciones del panel líder suben impulsados por Aluar (+4,2%) y Ternium (+4,2%).

En cuanto a los papeles que cotizan en Nueva York, presentan alzas genralizadas. Principalmente con avances en los ADRs de Edenor (+4,8%) y Macro (+3,9%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario opera con calma en la jornada de este miércoles 8 de octubre. El dólar ofical mayorista cotiza sin cambios a $1.430 y en el segmento minorista opera a $1.455. Mientras que el blue presenta una leve suba de 0,7% y se vende a $1.470.

En tanto, los tipos de cambio financieros presentan leves caídas del 0,7%. En el caso del MEP hasta los $1.523,4, y el CCL retrocede y se negocia a $1.548,9.