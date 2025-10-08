Los bonos extienden bajas en Wall Street y caen hasta 2,5%
La deuda soberana se mantiene expectante mientras continúan las negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington.
Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa en Washington con las negociaciones para un rescate financiero, el mercado aún aguarda detalles sobre el monto y modalidad de la ayuda que brindará Estados Unidos. En este contexto, los bonos caen hasta 2,5% en Wall Street.
Las bajas en los titulos fueron traccionadas por los Globales, con el bono que vence en 2038 con una retroceo del 2,5%, mientras que el Global 2041 opera con una caída del 1,4%.
Mientras que en la deuda soberana en dólares bajo legislación local opera en sintonía con retrocesos en el Bonar 2038 (-2,1%) y el Global 2041 (-2%).
Mientras que el riesgo país se ubica en el orden de los 1.074 puntos básicos. Cabe recordar que el índice que elabora el JP Morgan dejó de informarse minuto a minuto y solo se pueden observar los movimientos una vez finalizada la jornada bursátil.
Acciones
En la plaza local el Merval avanza 1%, mientras que las acciones del panel líder suben impulsados por Aluar (+4,2%) y Ternium (+4,2%).
En cuanto a los papeles que cotizan en Nueva York, presentan alzas genralizadas. Principalmente con avances en los ADRs de Edenor (+4,8%) y Macro (+3,9%).
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario opera con calma en la jornada de este miércoles 8 de octubre. El dólar ofical mayorista cotiza sin cambios a $1.430 y en el segmento minorista opera a $1.455. Mientras que el blue presenta una leve suba de 0,7% y se vende a $1.470.
En tanto, los tipos de cambio financieros presentan leves caídas del 0,7%. En el caso del MEP hasta los $1.523,4, y el CCL retrocede y se negocia a $1.548,9.