Furor por el conjunto que Nicolás Maduro usó al ser capturado: cuánto cuesta en Argentina

La imagen de la captura de Maduro tuvo un impacto en el mercado del consumo: el conjunto Nike deportivo gris que vestía se convirtió en tendencia global.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tuvo un impacto inesperado en el mundo digital y del consumo: el conjunto nike que vestía el venezolano al momento de ser arrestado se volvió viral y se transformó en objeto de deseo.

En concreto, el conjunto deportivo era el "Nike Tech Fleece" gris, que se agotó en la tienda online de la marca, donde varios talles aparecieron marcados como no disponibles tras la avalancha de consultas.

Sin embargo, la disponibilidad de la ropa varió según el país y el modelo, ya que en algunos mercados todavía se pudo encontrar stock en tiendas físicas o plataformas digitales.

maduro capturado true social El fenómeno viral fue destacado por medios internacionales como Newsweek, que señalaron un pico de interés global a partir de la difusión de la imagen del traslado de Maduro por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien fue el primero en dar a conocer la noticia.

El fenómeno disparó las búsquedas del término "Nike Tech Fleece" en Google y redes sociales.