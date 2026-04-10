Flybondi no depositó los sueldos de marzo y crece la tensión por vuelos cancelados

La low cost no abonó los haberes correspondientes al mes de marzo y se activaron las alarmas gremiales y sindicales.

Desde hace varios meses Flybondi viene arrastrando problemas operativos, y hasta recibió una multa millonario por cuestiones relacionadas a la atención al consumidor.

El personal de Flybondi está en estado de alerta y movilización tras no depositar la empresa los sueldos de marzo. Si bien la compañía adujo problemas administrativos, los trabajadores se mantienen en pie de guerra ante la falta de confirmación sobre cuándo se liquidarán los haberes.

Esta situación se da en medio de un plan de ajuste que está llevando adelante la empresa con programas de retiro voluntario, cancelaciones repetidas de vuelos, y una política de reducción de la plantilla. Lo que más genera inquietud entre los empleados de la firma es no tener una definición sobre cuando se va a realizar el pago de los sueldos.

Tensión en Flybondi por sueldos impagos Luego de un mensaje interno enviado a todo el staff bajo el saludo de "Hola Flybondiers", la empresa reconoció el retraso en el pago de los sueldos y sostuvo "problemas administrativos" para justificar el inconveniente.

“Estamos 100% abocados a resolverlo a la brevedad y poder confirmar el día de pago”, señaló el texto. La definición, lejos de llevar alivio, fue leída internamente como una señal de falta de previsibilidad en un momento especialmente sensible para la plantilla.

La situación se produce en un contexto de reestructuración interna. El mes pasado, la empresa activó un plan de retiros voluntarios en el marco de un "rediseño organizacional" orientado a mejorar la eficiencia operativa, mientras enfrenta dificultades derivadas de la renegociación de contratos de alquiler de aeronaves bajo modalidad ACMI, lo que dejó parte de su flota fuera de servicio.