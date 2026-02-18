Expensas: cómo ahorrar hasta $10.000 por mes con una billetera virtual en febrero 2026

En febrero de 2026, pagar las expensas puede convertirse en una oportunidad concreta de ahorro. Una billetera virtual activó un reintegro del 20% con un tope mensual de $10.000 para quienes abonen mediante código QR en consorcios adheridos, una alternativa que impacta directamente en uno de los gastos fijos más altos del hogar.

El beneficio está disponible a través de Buepp, que sumó a su esquema de promociones un reintegro específico para el pago de expensas y otros servicios vinculados al hogar. La modalidad es sencilla: el usuario paga con QR desde la aplicación y el descuento se acredita de manera automática.

BUEPP, la billetera virtual de Banco Ciudad ofrece 20% de reintegro para el pago de expensas. Foto: Prensa de Banco Ciudad

En un escenario donde las expensas vienen aumentando por subas en mantenimiento, servicios, seguros y honorarios de administración, esta herramienta digital se presenta como una forma práctica de reducir el impacto mensual sin necesidad de completar formularios ni realizar trámites adicionales.

En términos concretos, si una persona paga $50.000 de expensas durante el mes a través de la app y el consorcio está adherido, puede alcanzar el reintegro máximo permitido. En montos menores, el beneficio se aplica proporcionalmente hasta llegar al límite establecido.

Cómo pagar expensas con QR y acceder al beneficio

Para obtener el descuento es necesario:

Descargar la aplicación y registrarse.

Confirmar que el consorcio o administrador esté habilitado para pagos con QR dentro del sistema.

Escanear el código y abonar las expensas desde la app.

El reintegro se acredita en la cuenta del usuario sin pasos extra, lo que facilita su adopción en un rubro que históricamente se manejó con transferencias bancarias o pagos presenciales.

Las expensas son uno de los gastos más relevantes tanto para propietarios como para inquilinos. A diferencia de los consumos variables, se trata de un pago mensual obligatorio que incluye limpieza, mantenimiento de espacios comunes, ascensores, luz, seguros y administración.

Con vigencia confirmada hasta fines de marzo de 2026, el beneficio aparece como una opción concreta para quienes buscan cómo ahorrar en expensas simplemente cambiando el medio de pago.