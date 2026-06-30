Estiman que la inflación de junio quedaría en 1,9%, y así tocaría el menor nivel en 10 meses

La inflación de junio finalmente quebraría la barrera del 2% para ubicarse el mes pasado en 1,9% según estimaciones privadas. Tras el pico de 3,4% alcanzado en marzo el Gobierno podrá exhibir así la tercera baja consecutiva, en una realidad que abona la estrategia oficial de que lo peor ya quedó atrás y ahora vendría una baja consistente de los precios .

Desde CyT Asesores Económicos calculan que el índice de precios al consumidor de junio marcará 1,9%, el mismo guarismo que estima EcoGo, pero a partir del relevamiento de las tres primeras semanas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el dato oficial el próximo 14 de julio.

"El relevamiento de precios de C&T para la región GBA presentó un incremento mensual de 1,9% en junio, el menor desde agosto de 2025. De validarse este resultado en los datos oficiales, la variación de doce meses sería de 33,6%, algo superior al 33,2% de mayo", señala la consultora.

Hay que aclarar que esta suba interanual no supone una vuelta atrás y es totalmente lógica en un contexto en el que los precios al consumidor vienen bajando en los últimos tres meses pero compara contra porcentajes menores hace doce meses.

Es decir, cuando se conozca el dato de junio 2026, el relevamiento anual tomará de julio 2025 a junio 2026. Saldrá de la cuenta interanual entonces junio del año pasado, cuando el índice de precios al consumidor marcó 1,6% según el Indec , y entra junio 2026 (estimado en 1,9%), por eso la relativa suba interanual.

Por su parte, el último informe de la consultora EcoGo, que releva hasta la tercera semana de junio, apunta que los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar tuvieron una suba de 0,3%. Con este dato la inflación de los alimentos se proyecta en torno al 1,4% para junio. Pero si se incorpora la suba de alimentos consumidos fuera del hogar, que quedó en 1,6%, la inflación del rubro alimentos trepó a 1,5%.

"Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 1,9% mensual", indica EcoGo, aunque aclara que el dato es aún preliminar y por lo tanto, sujeto a modificaciones.

Pese a ello, durante junio, la categoría de alimentos consolidó su tendencia a la desaceleración, con "variaciones semanales acotadas", que se mantuvieron por debajo del 0,5%. Por otro lado, la dinámica de los precios sumó presiones en otros sectores. "Al impacto de los aumentos en tabaco observados la semana anterior, se sumó un incremento significativo en el rubro de equipamiento del hogar por el reajuste del 7% en el servicio doméstico", indicó EcoGo.