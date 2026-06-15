Indec, Medio Oriente y Vaca Muerta: la semana que puede cambiar la economía argentina

El economista Carlos Burgueño repasó este lunes en la 105.5 FM MDZ Radio el calendario de datos económicos de la semana -principalmente con los aportados por el Indec- y analizó el impacto del cese de hostilidades en Medio Oriente sobre los mercados globales y, en particular, sobre la Argentina.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 15-06-2026 - COLUMNA CARLOS BURGUEÑO - ECONOMISTA.mp3 Una semana cargada de datos del Indec Burgueño advirtió que los próximos días traerán una serie de indicadores que ofrecerán "un panorama de lo que es la Argentina de hoy". El primero llega este martes: "Mañana tenemos capacidad instalada en la industria. Preparate para una noticia, para algunos sectores, devastadora. Los textiles, plásticos, algo de maquinaria".

Con la industria operando en torno al 50% de su potencial, el economista fue contundente: "Tenés la mitad de la industria parada, que ya tenés instalado. Las máquinas que ya están, que pueden funcionar, y están paradas". Y fijó el umbral necesario para que el sector vuelva a atraer inversiones: "Para que vos digas, mirá, vengo bien, voy a comprar otra máquina, tenés que estar en un 70-75. Bueno, estás a 25 puntos de eso".

El miércoles llegará la inflación en la construcción, un dato que Burgueño sigue de cerca porque, a su juicio, "se quemaron los libros de la economía: no hay demanda y los precios están altísimos y suben todos los meses". El jueves, en tanto, se conocerá el intercambio comercial argentino, que definió como "la gran apuesta del Gobierno": "El saldo de la balanza comercial está a un ritmo de más de 2.000 millones de dólares por mes". Cerró el bloque con una síntesis: "Una economía sana es un superávit fiscal y un superávit comercial. Y también una recaudación que esté por arriba de la inflación. Y las tres patas se nos dieron en mayo".

Sede del INDEC Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Petróleo barato: la otra cara de la paz en Medio Oriente "La paz en Medio Oriente es una gran noticia para el mundo, para la humanidad, para todos, y también para la economía", sostuvo Burgueño. A su juicio, la diferencia es sustancial: "Una economía en paz, moviéndose en paz, no es lo mismo que una economía moviéndose con alteraciones".