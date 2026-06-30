El Gobierno oficializó las garantías del BID y del Banco Mundial por US$1.700 millones

Con dos decretos en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó los contratos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Gobierno oficializó la aprobación de dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$1.750 millones. Esto servirían de garantía para obtener préstamos con bancos privados.

Las medidas quedaron plasmadas a través de los decretos 549 y 550, publicados este martes en el Boletín Oficial. En concreto, el Ejecutivo aprobó la firma de una contragarantía con el BID por US$550 millones y un “acuerdo de indemnidad” con BIRF para un respaldo de US$1200 millones.

Para qué se usarán las garantías Una de las operaciones se vincula al programa denominado "Impulso a la inversión y el crecimiento del sector privado para la creación de empleo en Argentina" del Banco Mundial por US$1.200 millones.

La segunda, aprobada es con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$550 millones, servirá para el financiamiento que se destina específicamente al "Programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia en Argentina" (PROSEJUS), cuyo propósito central es la reducción de los índices de impunidad en delitos relacionados con organizaciones criminales.