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El Gobierno oficializó las garantías del BID y del Banco Mundial por US$1.700 millones

Con dos decretos en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó los contratos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

MDZ Dinero

El ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno oficializó la aprobación de dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$1.750 millones. Esto servirían de garantía para obtener préstamos con bancos privados.

Las medidas quedaron plasmadas a través de los decretos 549 y 550, publicados este martes en el Boletín Oficial. En concreto, el Ejecutivo aprobó la firma de una contragarantía con el BID por US$550 millones y un “acuerdo de indemnidad” con BIRF para un respaldo de US$1200 millones.

Para qué se usarán las garantías

Una de las operaciones se vincula al programa denominado "Impulso a la inversión y el crecimiento del sector privado para la creación de empleo en Argentina" del Banco Mundial por US$1.200 millones.

La segunda, aprobada es con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$550 millones, servirá para el financiamiento que se destina específicamente al "Programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia en Argentina" (PROSEJUS), cuyo propósito central es la reducción de los índices de impunidad en delitos relacionados con organizaciones criminales.

De acuerdo a lo detallado en los decretos, en ambos casos el mecanismo consiste en una garantía parcial de crédito que se emite de forma directa como resultado de los objetivos alcanzados.

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