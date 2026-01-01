En los últimos dos años, 16 empresas en Mendoza cerraron o tuvieron serios problemas

Con poco más de dos años de la gestión de Javier Milei en la Nación y del segundo mandato de Alfredo Cornejo en la provincia, Mendoza contabilizó 16 empresas de diversos rubros que cerraron o tuvieron serios problemas como despidos, riesgo de cierre y hasta quiebras. En el país, entre 2024 y 2025 fueron 629 las compañías que sufrieron conflictos laborales o cierres.

La información se desprende del Mapa Federal elaborado por el Centro de Economía Política Argentina. Más allá de lo preocupante que pueda resultar el cierre o problemas en las empresas, el dato positivo es que Mendoza está lejos de las provincias de mayor conflictividad, donde Buenos Aires fue el que más crisis registró con 168, Santa Fe tuvo 65, La Rioja anotó 52, Córdoba contabilizó 38 conflictos, lo mismo que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Tierra del Fuego tuvo 28.

A lo largo de estos más de dos años, los conflictos que han enfrentado las empresas de Mendoza han sido de diferentes naturaleza, de acuerdo a CEPA , desde algunas que tuvieron que realizar despidos, otras que tuvieron cierres, algunas con quiebras y otras con riesgo de cierre en distintos puntos de la provincia.

Los cierres en empresas mendocinas son cuatro y encontramos los casos de la fábrica de snacks Gonzalo, Comeca, Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa) y el más reciente, Farmacias Dr. Ahorro, un caso nacional que tuvo su impacto en su sucursal en la provincia.

En el primero de ellos, el cierre se dio de manera abrupta en diciembre de 2024 por deudas que rondaban los $130 millones. Fundada en 1952, el fin de las operaciones de Gonzalo Snacks afectó a casi 30 trabajadores, muchos de ellos con décadas de antigüedad en la firma. Con el proceso de quiebra, se subastaron todos sus bienes, entre ellos maquinaria, equipamiento y el inmueble del departamento de Guaymallén.

gonzalo copetín fábrica cierre trabajadores 15.jpg Tras declararse en quiebra, Gonzalo Snacks será rematada por $280 millones a través de Manucha Subastas. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Otro de los cierres entre 2024 y 2025 fue el de Comeca, empresa multinacional productora de envases de hojalata. Con un proceso de reestructuración, que también implicó el fin de las operaciones de su fábrica en Buenos Aires, su planta de San Rafael dejó de operar y afectó a unos 20 trabajadores. Los factores económicos y la imposibilidad de competir frente a la importación fueron los principales motivos.

El cierre de Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa) llegó como consecuencia de la decisión del Gobierno de Mendoza de poner fin a la lucha antigranizo mediante el uso de aviones. Con el objetivo de reducir costos y alegando ineficiencia en el método implementado, se suspendió la actividad de siembra antigranizo, se cerró el taller aeronáutico y el área de operaciones y se despidió a 27 pilotos.

El Estado le quita los aviones a Aemsa para la lucha antigranizo. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ Aemsa cerró por los cambios en la lucha antigranizo decidida por la gestión de Alfredo Cornejo. Alf Ponce Mercado/MDZ

Por último, hace solo unos días se conoció que la cadena Farmacias del Dr. Ahorro, de origen mexicana y con presencia en Argentina, está atravesando una crisis que ha dejado despidos y cierres de sucursales en distintos puntos del país, entre ellos Mendoza. Ubicada en Ciudad, la única sucursal de la provincia se sumó a dos de Córdoba, uno en Salta y otros tantos en el AMBA. Según informó la compañía, estos cierres forman parte de una retirada estratégica de la compañía del interior, con el objetivo de preservar los locales de mayor cantidad de trabajadores.

image

Empresas complicadas

El listado elaborado por CEPA sobre las empresas que sufrieron complicaciones durante estos dos años incluyen algunas como Diario Los Andes, que luego de los despidos sufridos bajo la administración de Grupo Clarín y su pase a manos mendocinas ha logrado regularizar su situación, o como IMPSA, que ya reestructuró su deuda y volvió a competir en proyectos globales.

enrique pescarmona impsa (5).JPG ALF PONCE / MDZ

También aparece en el mapa el caso de Bodega Norton, que está en concurso preventivo de acreedores por una deuda que suma $ 64 mil millones con proveedores de todo tipo y tamaño.

Un caso especial que aparece en el documento es el de Canale. En su caso, a medidos de 2024 la fábrica de conservas y dulces de San Rafael cerró su planta de Real del Padre después de más de 80 años de historia y con más de 60 familias afectadas. Sin embargo, la marca sigue operando en la provincia con la concentración de su producción en su planta de Ugarteche, en Luján de Cuyo.

La exconservera Canale de San Rafael Foto: Diario San Rafael La exconservera Canale de San Rafael Foto: Diario San Rafael

Con versiones cruzadas en el medio, el caso de Petróleos Sudamericanos (PS) es otro de los mencionados. Si bien desde los sindicatos se denunció el despido de una 900 personas, desde la empresa negaron tal situación y hasta anunciaron millonarias inversiones en la provincia durante el 2025.

El informe de CEPA también menciona el caso de Eventbrite. Si bien el conflicto principal en Mendoza se remonta a 2023 -cuando todavía estaba en el poder Alberto Fernández- con el cierre de su oficina en la provincia y el despido de 30 empleados, en agosto de 2024 se sumó el cese de 100 trabajadores a nivel mundial, el 11% del total de su planta de personal, aunque no está confirmado su impacto en el territorio mendocino.

Otro de los casos que consideró CEPA es el de Aconcagua Energía. Con algunas turbulencias económicas en el 2025, la empresa continúa con la transición accionaria, luego de la venta del 90% a Tango Energy, una sociedad integrada por los ex presidentes de YPF Pablo Iuliano y Miguel Galuccio. En el medio, la empresa de fuerte presencia en el sector energético y petrolero de Mendoza logró sortear algunos conflictos gremiales.

Pan American Energy abrió una convocatoria para incorporar líderes Foto: Aconcagua Energía Aconcagua Energía

También del sector energético, la lista se cierra con los despidos en la petrolera San Antonio, que a comienzos del año que acaba de pasar dejó sin trabajo a unos 300 trabajadores directos e indirectos, entre ellos personal jerárquico y no jerárquico de la compañía.