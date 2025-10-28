En cuánto se "estabilizará" el dólar y qué pasará con la inflación según los expertos

El contundente triunfo del oficialismo en las últimas elecciones legislativas en Argentina, incluso superando las expectativas propias, parece haber traído la ansiada calma que el gobierno de Javier Milei y los mercados estaban esperando. Así, la cotización del dólar arrancó la semana a la baja, lo mismo que el riesgo país , mientras que los bonos y las acciones de empresas argentinas alcanzaron históricas subas de hasta más de 50%.

Pero, más allá del movimiento que dejaron los resultados electorales y el respaldo que recibió La Libertad Avanza , todavía se presentan algunas incógnitas sobre lo que pasará con las principales variables económicas en el país, donde los expertos coinciden en que podría tratarse de un periodo de menor presión, estabilidad y mayor previsibilidad sobre el dólar, la inflación , las tasas de interés y otros indicadores.

Con la confirmación de que se mantendrá la política cambiaria vigente de las bandas y la baja de alrededor de $100 tanto en la cotización oficial y la blue, saber cuál será la cotización en la que se “estabilizará” el dólar es uno de los grandes interrogantes de la semana para los argentinos.

De acuerdo al análisis de los expertos de Max Capital, el resultado electoral traería una baja en la presión de la relación entre los pesos y los dólares . “Debería permitir una apreciación hacia niveles en torno a $1.250/$1.300, ofreciendo una salida a las posiciones del Tesoro de los EE.UU. sin implicancias negativas”, explicaron.

“Los inversores llegaron a las elecciones fuertemente cubiertos a depreciaciones, tanto a través del mercado spot como de posiciones NDF/dollar-linked, mientras que las importaciones se habían adelantado, generando flujos favorables para una apreciación significativa hacia US$/ARS $1.250-$1.300 en este nuevo escenario. Dicha apreciación daría margen al Tesoro estadounidense para desarmar posiciones con ganancia, tal como había anticipado el Secretario del Tesoro Bessent”, advirtieron los expertos de Max Capital.

De acuerdo a su análisis, este escenario traería también como consecuencia una baja en las tasas: “El gobierno preservará el esquema de bandas cambiarias, anclando expectativas de inflación y permitiendo una baja de las tasas, a niveles que esperamos que rápidamente converjan a alrededor de 25%-35%”, sumaron.

La inflación y las nuevas tasas

Elena Alonso, CEO de Emerald Capital, comentó que lo que se puede esperar en los próximos meses es un escenario de mayor previsibilidad. “Creo que el dólar se va a tranquilizar mucho, aunque no lo veo llegando al piso de la banda, que hoy están en $936,45, por un tema de competitividad. El Gobierno deberá decidir si compra dólares para ponerle un piso o deja que siga bajando”, comentó la experta.

Respecto a la inflación, aseguró que es probable que vaya a la baja: “Creo que en 2026 el Gobierno puede llegar al objetivo de tender a cero”, anticipó Alonso. Pero, para las tasas de interés no ve la misma suerte: “Por la falta de liquidez, creo que puede ir un poco más lento la baja de la tasa de interés. Se tiene que acomodar, pero sí habrá más previsibilidad”, sostuvo la experta.

“No veo escenarios como los que veníamos viendo, con disparidad de tasas del 100% en un día. El Banco Central va a tomar un rol más tradicional, con un sistema llamado “corredor de tasas”. En palabras simples, eso significa que el Central va a poner un piso y un techo a las tasas de interés. El piso es la tasa mínima que los bancos pueden cobrar o pagar por su dinero. El techo es la tasa máxima que el BCRA está dispuesto a convalidar. Así, las tasas se moverán dentro de un rango predecible, en lugar de saltar 40 o 50 puntos de un día para otro”, planteó Alonso.

La CEO de Emerald aseguró que este panorama en donde ya entrarán en juego la expectativa de inestabilidad cambiaria o falta de gobernabilidad, sumado al apoyo de Estados Unidos para el pago de la deuda, ayudan a los planes del Gobierno y a propiciar un contexto de previsibilidad. “La parte fuerte que creo que se necesita para mantener todas esas variables y la confianza es la del sector productivo. Hay que ver cuáles van a ser los incentivos para el sector para que empiece a crecer la economía y las reformas en la parte impositiva, laboral y previsional de las que habló Milei en su discurso del domingo”, completó.

Un escenario moderado

Respecto a lo que puede suceder con el dólar, José Vargas, economista de Evaluecon, aseguró que, pese a que la cuestión estacional puede influir en la demanda del dólar en este cierre de año, no es esperable una disparada de la cotización. “Vacaciones, el medio aguinaldo, las fiestas de fin de año y demás pueden incrementar la demanda. Va a depender mucho de lo que haga el Gobierno y si decide ampliar las bandas, si lo deja flotar un poco más o si permite una pequeña devaluación. Creo que va a estar torno a lo que estuvo en promedio el último tiempo”, opinó.

Respecto a la inflación, Vargas no descartó que pueda registrarse una nueva suba también por la cuestión estacional y también por el impacto de las últimas variaciones en algunos rubros. “En nuestro caso ya estamos midiendo casi un 3% de inflación, o quizás un poco más, en el rubro de alimentos”, lanzó.

Por último, sobre la actividad económica, la mejor podría llegar a verse a partir del año que viene, después del primer trimestre. “Va a ser muy difícil que en la última parte del año logre mejorar y habrá que ver cómo se termina de reacomodar el Congreso, las alianzas que genere el Gobierno Nacional y si va a seguir en la misma sintonía la ayuda por parte de países como Estados Unidos. También es fundamental el paquete de reformas tributaria, laboral y previsional”, concluyó.