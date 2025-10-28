Importante rebote del dólar oficial: a cuánto subió este martes
Así se encuentran las principales cotizaciones este martes 28 de octubre, a dos días del triunfo de Javier Milei.
El dólar oficial subió $45 este martes y actualmente cotiza a $1.505. Si bien el lunes logró llegar a los 1.400 pesos, rápidamente tuvo un rebote. Por su parte, el dólar blue aumentó $20 y se consigue a $1.485.
En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.481 y el contado con liqui a $1.483.
Te Podría Interesar
Caputo y un mensaje a la oposición
El ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en redes sociales este martes sobre el rotundo triunfo en las urnas del Gobierno y sostuvo que "en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka". "La alternativa política no puede ser más el kirchnerismo", lanzó el funcionario.
El titular del Palacio de Hacienda insistió sobre lo que considera el principal temor de los mercados: el "riesgo kuka". "Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay. Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo", dijo.