Tras una estrepitosa baja, el dólar rebotó y subió $35 este martes
El dólar oficial cerró al alza luego de lo que había sido un exitoso lunes tras las elecciones legislativas. El dólar blue no acompañó la suba.
Luego de un lunes cotizando a la baja, cayendo estrepitosamente en su cotización tras las elecciones de medio término, el dólar pegó un fuerte salto al rebotar este martes y subió su valor considerablemente, quedando al borde de los $1.500 otra vez.
En concreto, dólar oficial cerró hoy en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del cierre de ayer.
La divisa frenó la tendencia a la baja que registró al comienzo de la semana, luego del triunfo electoral del Gobierno en las elecciones de medio término.
De esta manera, quedó a las compuertas de los $1.500, en donde el ministro de Economía Luis Caputo dijo sentirse “cómodo” la semana pasada.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.500.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, sin registrar cambios respecto a la rueda de ayer y quedando así por debajo de la cotización oficial.
El dólar mayorista se ubico en $1.470 con una suba de 3,3%, en lo que fue una jornada “volátil” con volumen de US$571 millones, según estiman analistas.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 2,3% hasta $1.474,58, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 2,2% hasta los $1.492,03.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.059 millones.