Empresas cierran sus oficinas en Uruguay por la guerra en Medio Oriente

Las oficinas de distintas empresas en el World Trade Center de Montevideo cerraron de forma preventiva ante el temor de posibles ataques vinculados a la guerra en Medio Oriente.

Momentos de tensión se viven en Medio Oriente y también en Europa en medio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, donde continúan los enfrentamientos en la región. Ahora, esas tensiones también se trasladaron a Sudamérica: en Uruguay, en el World Trade Center de Montevideo, cerraron las oficinas de distintas empresas por temor a un posible ataque.

Estas oficinas, ubicadas en el barrio de Buceo, uno de los sectores más acomodados de la capital uruguaya, forman parte de la red global de World Trade Center, aunque no pertenecen a la misma organización propietaria del complejo original de Nueva York.

Los distintos complejos WTC en el mundo están vinculados a la organización internacional llamada World Trade Centers Association (WTCA), una entidad con sede en Nueva York que otorga las licencias para usar la marca “World Trade Center” a proyectos inmobiliarios y centros de negocios en distintas ciudades. Actualmente existen más de 300 World Trade Centers en casi 100 países.

Desde distintas compañías enviaron comunicados donde explicaron que, debido a la guerra que se desató en Medio Oriente, decidieron cerrar de forma preventiva el lugar, donde además se suspendieron otras actividades. Mientras tanto, los empleados continúan operando de manera remota.