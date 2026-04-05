El titular de YPF descartó una suba plena de los combustibles porque bajaría aún más el consumo

El CEO y presidente de Horacio Marín calificó como “histórico” el fallo del segundo circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York que eximió a la petrolera de pagar una indemnización multimillonaria y revirtió la sentencia contra la Argentina, al tiempo que destacó la estrategia legal del Gobierno y proyectó un escenario optimista para el sector energético nacional.

Marín explicó que existían “dos juicios” vinculados al reclamo del fondo Burford Capital: uno contra YPF y otro contra la República Argentina.

Según detalló, en primera instancia la jueza había fallado “a favor de YPF y en contra de la República con los 16.000 millones de dólares”, pero la Cámara de Apelaciones ratificó que la compañía “no tuvo responsabilidad alguna” en la nacionalización de las acciones de Repsol y además revocó la condena contra el Estado.

“El segundo circuito nuevamente ratifica que YPF no tuvo responsabilidad alguna como compañía en la nacionalización”, sostuvo Marín por Splendid AM 990, quien remarcó que el resultado “es muy importante” para la empresa por tratarse de una firma que cotiza en bolsa.

“Haber perdido un juicio de esta envergadura podía extinguir a la compañía”, señaló.

El ejecutivo también elogió el desempeño del Gobierno en la defensa judicial y mencionó al presidente Javier Milei y a funcionarios del equipo económico y legal.

“El trabajo que hicieron fue extraordinario”, afirmó, y agregó que la probabilidad de revertir la sentencia “era menor al 15% según datos estadísticos”. En ese sentido, calificó el fallo como “una de las mejores noticias del año”, ya que “es como sacarse una mochila de 18.000 o 20.000 millones de dólares”.

Respecto del impacto internacional, Marín indicó que la coyuntura global marcada por conflictos geopolíticos abre oportunidades para el país.

“Lo que más se habló es de la seguridad del suministro. Argentina está en una zona sin conflictos y eso la convierte en un lugar seguro”, explicó tras participar en un encuentro energético en Houston. Según el titular de YPF, la diversificación de proveedores impulsada por Europa y Asia posiciona a la Argentina como un actor competitivo.

“El mundo busca no poner todos los huevos en una misma canasta. Nosotros podemos aprovechar esa oportunidad”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el país podría convertirse en uno de los principales exportadores de gas natural licuado. “Vamos a ser el sexto exportador mundial de LNG”, aseguró, y agregó que el interés de bancos y compradores internacionales “va a aumentar”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Marín también se refirió a la política de precios de los combustibles ante el impacto de la guerra en Medio Oriente.

“Tenemos una política de precios honesta y moral”, sostuvo, y explicó que la compañía decidió trasladar al surtidor “solamente el impacto real en los costos”.

Según argumentó, un aumento pleno “iba a generar una baja de consumo tan grande que iba a ser peor el remedio que la enfermedad”.

“El objetivo es no especular con los consumidores”, indicó el ejecutivo, quien enfatizó que la relación con los clientes es central para la compañía.

“Nos debemos a ellos. Gracias a ellos facturamos 12.000 millones de dólares por año”, expresó.

Consultado sobre la estatización de la empresa impulsada durante el gobierno de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, Marín sostuvo que la medida “es legal, pero es una violación al derecho de propiedad” y consideró que ese tipo de decisiones desalientan las inversiones.

Sin embargo, evitó profundizar en la discusión política y remarcó que su rol es “generar valor para los accionistas”.

En relación con una eventual privatización, el titular de YPF aseguró que no corresponde que opine.

“Yo soy un empleado de YPF. Mi trabajo es generar valor”, afirmó, y señaló que cualquier decisión sobre la estructura accionaria “es una discusión del Ejecutivo y del Legislativo”.

Finalmente, Marín destacó que, pese a controversias políticas internas, el interés de los inversores se mantiene. “A mí nadie me pregunta eso.

El cambio en Argentina lo consideran extraordinario”, señaló, y concluyó que el proceso de reformas “va a hacer a la Argentina muy próspera en los próximos años”.