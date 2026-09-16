El riesgo de recesión en Argentina subió al 82% en agosto, según la Universidad Di Tella

El riesgo de recesión de la economía argentina alcanzó el 82% en agosto de 2026 , de acuerdo con el Índice Líder del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella . El dato representó una suba de un punto porcentual respecto de julio , cuando el indicador había marcado 81%. De esta manera, se interrumpió la baja registrada durante el mes anterior y el riesgo volvió a ubicarse por encima del 80%.

El cálculo busca estimar la posibilidad de que la actividad económica ingrese en una fase contractiva durante los próximos meses . Para eso, la Universidad Di Tella utiliza un conjunto de variables económicas y financieras que permiten anticipar posibles cambios en el ciclo económico.

Además del aumento en la probabilidad de recesión, el Índice Líder registró una variación negativa durante agosto . En su versión mensual desestacionalizada, el indicador cayó 0,27% respecto de julio y se ubicó en 122,45 puntos .

La comparación interanual también mostró un retroceso: el índice quedó 1,05% por debajo del nivel registrado en agosto de 2025 . El indicador está compuesto por diez series y tiene como objetivo anticipar cambios de dirección en el nivel de actividad económica que luego refleja el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) .

La probabilidad de recesión no suele presentar cambios abruptos debido a que su cálculo toma como referencia el valor registrado en el período anterior. Por este motivo, las variaciones mensuales tienden a ser graduales.

La tendencia-ciclo también mostró una caída

La serie tendencia-ciclo, que permite reducir el impacto de las variaciones de corto plazo, también presentó una evolución negativa. En agosto alcanzó los 123,66 puntos, lo que representó una caída de 0,32% mensual. En la comparación interanual, acumuló un descenso de 2,28% frente a agosto de 2025.

Para determinar la existencia de una recesión, el Índice Líder considera que la serie tendencia-ciclo del EMAE debe registrar seis caídas mensuales consecutivas, equivalentes a dos trimestres de descensos. Las bajas correspondientes a mayo y junio todavía no alcanzan ese criterio, aunque forman parte de los elementos considerados para las estimaciones de los próximos meses.

Cuándo se conocerá el dato oficial de actividad de julio

El dato oficial de actividad económica correspondiente a julio será publicado el próximo 24 de septiembre. Mientras tanto, las previsiones privadas anticipan una caída durante ese mes. El último dato disponible del Indec corresponde a junio, cuando el EMAE había registrado una suba mensual de 0,9% y un crecimiento interanual de 2,7%.

La evolución de los próximos meses será clave para determinar si la economía logra revertir las señales negativas observadas en algunos de los indicadores adelantados.

El Índice de Difusión cayó al 30%

Otro de los datos que mostró un deterioro durante agosto fue el Índice de Difusión, que mide qué proporción de las series que integran el Índice Líder registró mejoras significativas. El indicador pasó de 50% en julio a 30% en agosto. Esto significa que solamente tres de las diez series que componen el Índice Líder presentaron variaciones positivas significativas durante el mes.

Las variables que mostraron un comportamiento favorable fueron el agregado monetario M1, el precio FOB oficial de las habas de soja y las ventas de autos a concesionarios. De esta manera, el Índice Líder de agosto combinó una mayor probabilidad estimada de recesión con una caída mensual del indicador y una menor proporción de componentes que mostraron una evolución positiva.