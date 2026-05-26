El prometido boom de inversiones aún no llegó: el verdadero impacto del RIGI

En las últimas horas circuló una fake news reposteada varias veces por el presidente Javier Milei que ponía el foco en el crecimiento económico que el RIGI trajo a casi todas las provincias argentinas, salvo la de Buenos Aires (una de las pocas que no adhirió). Más allá del detalle de un mapa mal confeccionado y de tratarse de datos falsos, lo cierto que aún es muy temprano para evaluar el impacto de las inversiones del RIGI en la economía argentina .

Sucede que los resultados que promete este régimen son de mediano y largo plazo por lo que la mayor parte de ellas se realizarán en los próximos gobiernos.

Un informe de Fundación Capital marca no sólo que las inversiones producto del RIGI son muy marginales aún, sino que muestra una pérdida de impulso de la inversión a nivel general en el inicio del año 2026.

Los datos que releva muestra que el año pasado la inversión se expandió un 16,4% interanual -aun quedando 3,7% por debajo del nivel de 2023-. aunque los números son muy positivos se deben casi con exclusividad a la importación de equipos durables (43,7%) que alcanzó un máximo histórico superando en un 6,6% el máximo previo de 2017. Pero, el resto de los componentes del índice muestran dinámicas magras. La producción de equipos durables subió 3,5% pero quedó 11,9% por debajo de 2023, mientras que la construcción creció 3,4%, también permaneciendo 17,8% por debajo del nivel de 2023.

El informe plantea que si bien aún no hay datos oficiales de 2026, los indicadores adelantados dan cuenta de "una dinámica deslucida". En el caso de las importaciones, el único componente traccionó la recuperación de 2025, empezó el 2026 en rojo. La importación de bienes de capital cayó un 14% en cantidades en el acumulado hasta abril, mientras que las de piezas y accesorias para bienes de capital lo hicieron en un 30%.

Respecto de la producción nacional de equipos durables, el texto de Fundación Capital marca también un comienzo del año malo -aunque con alguna reacción en el último mes-. La producción de maquinaria y equipo se contrajo un 19,7% en el primer trimestre y la de maquinaria agrícola un 26,8%, según Indec.

El dato positivo lo marca el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC-INDEC) que indica un crecimiento de 4% en el primer trimestre. La exploración y evaluación minera también tienen un fuerte positivo, con un 10% de mejora. Sin embargo, se trata de un componente marginal de la inversión.

El impacto del RIGI

El informe propone un horizonte promisorio en inversiones tras los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la UE y los regímenes especiales como el RIGI, RIMI y, el recientemente anunciado Super RIGI. Pero, el impacto de esas medidas no es inmediato y tendrá impactos diferenciales por sectores y regiones.

Aunque lor proyectos -aprobados y por aprobar- bajo el RIGI producirían inversiones en la economía real por unos US$ 100.000 millones, por el momento son 14 los que ya fueron autorizados por unos US$ 19.000 millones aproximadamente, pero hasta ahora los proyectos mineros adheridos sólo ejecutaron unos US$ 854 millones, aproximadamente un 11% del monto total.

En cuanto al RIMI, tras casi tres meses desde su sanción en el Congreso, apenas comienza a estar operativo.

En cuanto a las grandes licitaciones y concesiones de infraestructura, la mayor partes aún permanece en etapa licitatoria.