El segmento de la construcción que pica en punta y suma edificios de lujo en Mendoza

En tiempos donde la industria de la construcción mantiene sus esperanzas en un repunte de la actividad, apalancado por la reactivación de la obra pública, en el caso de Mendoza hay un segmento que pica en punta con desarrollos en distintos puntos de la provincia llevados adelante por diferentes empresas locales.

Luego del repunte del 12,7%, de acuerdo a las estadísticas del mes de marzo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en Mendoza los desarrolladores apuestan por los edificios corporativos , un segmento que se posiciona como uno de los grandes motores, más allá del impulso de la obra pública.

En el marco del Foro Área Tres Construcción & Real Estate 2026, Monteverdi Construcciones y Laugero Desarrollos anunciaron la construcción de dos nuevos edificios corporativos que comenzarán a construirse en los próximos meses y que se sumarán para diversificar la oferta que la provincia viene consolidando en el pedemonte, hacia el sur de la Ciudad.

Como lo contó Germán Monteverdi, tercera generación de la empresa que lleva su apellido, su más reciente apuesta es un nuevo edificio corporativo que estará en la zona del barrio Dalvian, a metros del flamante stripcenter que se ha sumado en la zona. Se trata de Iris Tower, dos edificios de oficinas desarrollados por Grupo Kaikoura, del empresario mendocino Federico Méndez y el sudafricano Richard Brake.

En la lista de proyectos corporativos aparece también Alma Chacras, el desarrollo de Broda -de la familia Barbera- que ha sido llevado adelante por Monteverdi Construcciones. Se trata de un complejo de tres edificios, de los cuales el primero apunta a ser inaugurado en el mes de agosto en Chacras de Coria.

A eso se le suma un proyecto en San Juan, llamado Distrito Urquiza, donde en conjunto con el arquitecto Pablo Guerra y la desarrolladora sanjuanina Domum están llevando adelante un edificio que cuenta con dos pisos de oficinas, combinados con espacios comerciales en la planta baja y viviendas en las plantas superiores. “Esperamos que la minería acompañe este proyecto”, aseguró.

En el caso de Laugero Desarrollo, NODO Office estará ubicado en el departamento de Guaymallén, sobre la lateral Este del Acceso Sur, a metros de calle Lamadrid, una localización que articula los principales accesos a la ciudad con áreas empresariales, comerciales y de servicios, además de su cercanía con la zona industrial de Rodríguez Peña.

“El negocio cambió y el modelo de vida también lo ha hecho. Se ha transformado en un negocio de cercanía, lo mismo que pasa con las zonas comerciales y los stripcenter. Se busca acercar el trabajo a donde vive la gente con un diseño moderno y con todos los servicios que se necesitan para que la gente quiera ir a trabajar”, explicó Marcos Laugero, uno de los directores de la firma.

En este sentido, explicó que han apostado por este formato para satisfacer esa demanda con un espacio donde, además de trabajar, “se comparte, se hace networking y hay amenities que permiten eventos fuera del horario de oficina”. Justamente el hecho de compartir ha impulsado el crecimiento del segmento.

Ediificios corporativos Mendoza - NODO

Polos ya consolidados

Estas nuevas apuestas de las empresas constructoras se suman a polos ya consolidados en el segmento corporativo, como el “Puerto Madero mendocino”, en la zona de los alrededores de la Ruta Provincial 82, en pleno Pedemonte mendocino, en el límite entre Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

El caso más icónico es Chacras Park, que hace más de una década fue pionero en el segmento en la zona de la ruta provincial 82, ex Panamericana, cerca de los caracoles de Chacras. En el predio ya existen dos edificios corporativos, Ceibo y Drago, y un espacio comercial con tiendas de diferentes rubros y servicios. A eso se le suma un tercer edificio, Sequoia, construido por Monteverdi, que está en la etapa final de terminaciones, con un plazo de un año para su inauguración.

Chacras Park, construcciones Mendoza albergará un foro que combina análisis económico, innovación y experiencias del sector de la construcción. Milagros Lostes / MDZ

Pero no es el único en la zona. También desde hace varios años Grupo Presidente se sumó con Avatar, un edificio corporativo inmerso en el predio de Palmares Valley. Pero no es el único, este 2026, la firma perteneciente a la familia Groisman también construirá una nueva torre llamada Valley Boulevard, con 16.400 m2 de oficinas y tiendas.