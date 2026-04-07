Comenzó la construcción de un nuevo edificio en el "Puerto Madero" mendocino

Grupo Presidente, que ya tiene edificaciones en la zona, seguirá creciendo con una pieza de usos múltiples con un plazo de ejecución de 36 meses.

El polo empresarial que se ha formado en los alrededores de la Ruta Provincial 82, en pleno Pedemonte mendocino, se sigue consolidando. Es que cada vez son más las empresas nacionales e internacionales que buscan instalarse en la zona y, aunque Grupo Presidente ya cuenta con Avatar, uno de los edificios de referencia y pioneros en el lugar -que se sumó a otro desarrollo que ya tenían como Palmares Buró-, ahora comenzó oficialmente con la construcción de un nuevo espacio que tendrá 20.000 m2 y un fin de usos múltiples.

Inmerso en el predio de Palmares Valley, el grupo mendocino hincó la pala en el terreno en el que en un plazo de 36 meses se levantará Valley Boulevard, un desarrollo de 16.400 m2 de oficinas y tiendas (que aumenta a 20.000 m2 con estacionamientos y otros espacios). En total, en sus más de 200 hectáreas, el distrito integra arquitectura contemporánea, viñedos, deporte, comercio y vida cotidiana, con una proyección de más de 10.000 residentes en los próximos años.

En ese marco, Julián Groisman, hoy al frente de Grupo Presidente, brindó una entrevista con MDZ Online donde habló de este nuevo desarrollo, pero también de los proyectos que llevan adelante en sus diferentes unidades de negocio, como la hotelería y el turismo, la electromovilidad y la agricultura.

Groisman también habló de los planes de la compañía de extender sus horizontes, con el oeste argentino, desde San Juan a Neuquén, como sus áreas de despliegue y la minería y toda la cadena de valor como su objetivo más cercano. Además, se refirió a la integración de la tecnología en los negocios y muchos temas más.

-Hoy hicimos el anuncio oficial, que es un hito. Todo comienzo de una nueva obra es un hito. Y en este caso no es solo un nuevo edificio corporativo, estamos ampliando nuestro ecosistema dentro del masterplan.

Cuando iniciamos el proceso de ampliar nuestra oferta de metros corporativos empezamos a notar este nuevo modo de trabajo, sobre todo post pandemia. Se ha notado mucho ese efecto: las empresas que han vuelto a la nueva normalidad están volviendo a sociabilizarse y están pidiendo nuevos usos de las oficinas, nuevas formas de cómo vuelven al trabajo.

Y este nuevo proyecto, que lo van a ver, tiene una arquitectura realmente espectacular, es un hito arquitectónico. Como decimos, no estamos haciendo solo metros cuadrados, estamos haciendo un ecosistema. Acá va a haber gente que va a vivir, gente que va a sociabilizar, que va a venir a hacer wellness, deporte, y gente que va a trabajar. Es generar más espacio para el talento, para que el lugar de trabajo potencie a las empresas que están buscando eso. Esto es una tendencia a nivel global.

VALLEY BOULEVARD, GRUPO PRSIDENTE 2

-¿Va a tener usos mixtos?

-Sí, todo en uno. Lo que es planta baja, lo que denominamos el zócalo, va a tener espacios comerciales, de gastronomía, en un formato descontracturado.

-¿Qué tamaño tiene el proyecto?

-El proyecto tiene 20.000 metros cuadrados, contando estacionamiento. Y está contemplado dentro de todo el programa que estamos haciendo que, en el segundo semestre, vamos a abrir un espacio de sociabilización: un lugar donde la gente del uso corporativo se va a poder reencontrar, sociabilizar, tomar un café, hacer deporte, hacer lanzamientos, capacitarse, streaming… todo este grado de necesidad que hoy estamos escuchando de las grandes compañías.

Está sucediendo algo muy interesante. Mendoza está viviendo un cambio de eje en su matriz productiva de servicios. Ya estamos viendo empresas que se están radicando acá, vinculadas a la minería, a la logística, a servicios, fintech. Y muchas de esas empresas tienen un patrón común en sus talentos. Entonces, este proyecto enmarca esas necesidades que van a tener sus próximos residentes.

Creemos que, con todo lo que está pasando en esta parte del país -San Juan con la minería, Neuquén con Vaca Muerta- Mendoza tiene una gran oportunidad de radicar estas empresas como hub de servicios.

Julián Groisman-1 Milagros Lostes - MDZ

-También es interesante la elección del lugar, en este nuevo polo del oeste mendocino centrado en el mundo empresarial. ¿Por qué se da este giro?

-Para nosotros no es nuevo, es nuestro tercer proyecto corporativo. Habíamos iniciado con Palmares Buró hace muchos años, que fue una reconversión, y ahí vimos la primera necesidad de empresas de radicarse en lugares suburbanos, fuera del centro. Después avanzamos con otros desarrollos y Avatar fue por una demanda concreta de una compañía grande de seguros. Este es casi ya nuestro cuarto proyecto.

Lo que vemos es que Mendoza se está amplificando. El centro va a seguir teniendo su identidad, con sus plazas, sus arboledas, sus espíritu, el turismo, sus restaurantes… pero el crecimiento urbanístico se está dando hacia el sur. Y eso tiene que ver con infraestructura, como la Ruta 82, y con inversiones privadas en el pedemonte, que se han hecho en forma ordenada.

Creo que esto se da por olas o etapas. Es una gran oportunidad. Nos están acompañando grandes empresas y en los próximos 60 días vamos a hacer anuncios de compañías que se están instalando.

Mendoza, si bien está un poco más atrasada en recursos naturales que la región, tiene la posibilidad de ser un hub de servicios de toda la Cuenca Andina: San Juan, Neuquén y hasta Chile. Ya estamos detectando empresas y gente que se está viniendo a vivir acá para atender toda la región.

-¿Qué plazos manejan para este nuevo edificio y qué viene después?

-El proyecto tiene un plazo de 36 meses. Creemos que lo podemos hacer en un poquito menos. Y estamos trabajando en otros proyectos, pero somos muy del “paso a paso”. Seguramente va a haber lanzamientos antes de que finalice este proyecto.

-¿Y en qué zonas se harían?

-Nuestro foco es el oeste argentino. Desde San Juan hasta Neuquén vamos a crecer muy firmemente.

VALLEY BOULEVARD, GRUPO PRSIDENTE

-Pasando a otra unidad de negocio, la electromovilidad. ¿Cómo viene la demanda de su concesionario?

-Estamos contentísimos. Ya llevamos cuatro marcas y hemos sobrepasado las expectativas. Los clientes están muy contentos. Tenemos un objetivo muy ambicioso este año.

-¿Cuál es el objetivo?

-El objetivo es estar en el podio, que la marca se vea en la calle. Porque el boca en boca, una vez que la marca se ve, trae más clientes. Queremos tener un muy buen servicio de venta y postventa.

La electromovilidad vino para quedarse. Cuando la gente hace el test drive, compra y después no hay marcha atrás. Creo que todo este ecosistema que se está armando es buenísimo para el país. También está la posibilidad de importar 50.000 autos y no solo creo que el Gobierno lo va ampliar, sino que las marcas tradicionales se están animando.

Estamos muy bien en el market share GWM ya había inaugurado una planta en Brasil y Changan inauguró hace pocos días. Eso, al integrarse al Mercosur, baja la carga impositiva y nos da estabilidad en el proyecto.

avanim MEDIOS-3 El nuevo concesionario mendocino comercializará modelos 100% eléctricos e híbridos de la marca china GWM y modelos a combustión de la japonesa Mitsubishi. Avanim

-Pasamos de un sector con un muy buen año a otro con resultados que no han sido los mejores. En turismo y hotelería, ¿qué balance hacen?

-Yo vería dos datos: el turismo del 2018-2019 y el de ahora. El 2023-2024 no fue una realidad, tenía distorsiones.

Hoy Mendoza es un destino sumamente maduro. Los vuelos están llenos, viene gente de todo el mundo. Obviamente hay que ajustar tarifas, hay oferta que quizás no la está pasando bien, pero el destino está consolidado.

-¿Hay sobreoferta?

-No, no es sobreoferta, pero sí hay un nivel de volumen mayor. Mendoza no tiene nada que envidiarle a otros destinos. Hay que buscar eficiencia, escala, tiempo de permanencia y hacer buenas promociones.

También hay que trabajar más en contenido cultural, identidad, para no depender solo de lo gastronómico. Eso mejora el tiempo de permanencia.

-¿Y el proyecto hotelero que tienen en la Quinta Sección cómo avanza?

-Se está ejecutando. Lo estamos llevando a un ritmo más lento. Veníamos con la ambición de terminarlo antes, porque obviamente todos entramos en los números del 23’-24’, hay que hacer el mea culpa. Hoy todavía no tenemos la financiación que nos gustaría y casi todo lo hacemos con fondos propios Lo estamos ejecutando, pero nos va a demorar un poco más.

-¿Cómo manejan la financiación?

-Hoy hay muy poco crédito. En autos, están los prendarios, que son muy cortos, aunque ahora ha bajado un poco la tasa. En inmobiliario en Argentina solo lo que te de al desarrollador, que en este caso nosotros tenemos, pero en el corto y no al nivel de otros países como Chile.

A nivel de grandes inversiones, todo depende del ordenamiento macroeconómico. Nosotros tomamos poco riesgo y vamos fondeando los proyectos a medida que tenemos la capacidad. Creemos que el crédito va a aparecer, pero no vemos un boom. A medida de que podamos ir acompañando proyectos, vamos a ir dando líneas. En movilidad el Gobierno ha dado una flexibilidad justamente a partir de abril.

Se están haciendo los esfuerzos, veníamos con una situación en este país que estaba muy complicada. Con una inflación tan alta es muy complejo.

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-En el agro están con Farming Presidente en nogales y vitivinicultura, ¿cómo ven el negocio?

-Mendoza tiene una historia de muchos años en nueces y nosotros las incorporamos hace ya bastante. Hoy estamos en equilibrio. El precio de la nueces a nivel internacional es un commodity con consumo y precios relativamente estables. La verdad, estamos muy contentos. Hemos logrado mejorar mucho la productividad y eso nos da estabilidad.

En uva también estamos bien, porque al estar integrados a un grupo (NdR: venden su producción a Grupo Peñaflor) que nos permite superar esta situación de incertidumbre y tenemos cierta previsibilidad.

La agricultura tiene esos vaivenes y fue un proyecto que iniciamos hace mucho tiempo. Es importante estar integrados, ya sea con una alianza o con la exportación. Tener escala siempre ha sido nuestro pensamiento.

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-¿Están evaluando nuevos sectores?

-Estamos viendo lo que está sucediendo con los recursos naturales. Estamos viendo la minería, toda la cadena de valor. Es muy amplia, requiere mucho capital, así que estamos analizando dónde participar, con quién. Pero en algo vamos a entrar.

-Para cerrar, ¿cómo imaginás el grupo en 10 años?

-Primero, con mi hermana más involucrada y un equipo muy alineado. Y segundo, con más tecnología. El desafío es integrar inteligencia artificial y prácticas globales en una empresa local y diversificada. Hoy lo estamos viendo de forma aislada, pero tenemos que acelerarlo. Ese va a ser el diferencial en los próximos años.