El parque solar San Rafael ya opera con la totalidad de su potencia

En las últimas horas, el parque solar San Rafael alcanzó la operación comercial plena, alcanzando una potencia instalada de 180 MW. De esta manera, la capacidad solar de la provincia quedó cerca de los 800 MW en operación activa.

El proyecto, desarrollado por la empresa Genneia, demandó una inversión de US$ 180 millones y está incluido en una serie de proyectos que busca posicionar a Mendoza como una de las jurisdicciones con mayor crecimiento en generación de energía solar del país.

Con la puesta en marcha del parque, Genneia supera los USD 430 millones invertidos en la provincia: la compañía cuenta actualmente con tres activos solares operativos en Mendoza que suman 450 MW de capacidad instalada.

Esta capacidad resulta estratégica para abastecer a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), fortaleciendo la oferta de energía limpia para sectores productivos con creciente demanda energética, entre ellos la minería, la industria y otras actividades vinculadas al desarrollo económico.

Cómo es el parque solar San Rafael

Ubicado en el distrito de 25 de Mayo, el parque cuenta con 500 hectáreas y 400.000 paneles solares bifaciales, generando una producción anual de energía que superará los 500.000 MWh, lo que equivale al consumo de 135 mil hogares.

Mendoza ya suma 774,4 MW de capacidad instalada con los distintos parques solares que tiene en funcionamiento en el territorio provincial. Desde el Gobierno proyectan superar los 1000 MW al 2030 con proyectos en carpeta como el Parque Solar Mendoza Sur, también de Genneia.