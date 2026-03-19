Presenta:

Dinero

|

confianza del consumidor

El índice de confianza del consumidor cayó en marzo al nivel más bajo desde las elecciones de octubre

El índice de confianza del consumidor retrocedió 5,3% en el tercer mes del año. El nivel se ubicó en los valores más bajos de los últimos cinco meses.

MDZ Dinero

Consumo en supermercados . Imagen ilustrativa. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Consumo en supermercados . Imagen ilustrativa. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

En un escenario marcado por la incertidumbre económica y donde los salarios en términos reales aún no recuperan terreno, el índice de confianza del consumidor retrocedió 5,3% en marzo y se ubicó en el nivel más bajo desde las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

Según el último informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 42,03 puntos en marzo, una caída mensual de 5,30%. En la comparación interanual, el índice cayó 4,73% respecto de marzo de 2025.

HDxnpa0XcAArq4L
índice de confianza del consumidor

índice de confianza del consumidor

Regiones

En la apertura del ICC por regiones, el índice registró caídas en CABA y Gran Buenos Aires. La contracción más pronunciada se observó en GBA (-9,35% mensual), seguida por CABA (-6,99%).

Sin embargo, en el interior del país mostró un incremento de 1,26%.

Archivado en

Notas Relacionadas