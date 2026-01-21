Se tratará del penúltimo Emae del 2025. En octubre creció un 3,2%.

El Indec difundirá este miércoles el nivel de actividad económica de noviembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de noviembre, lo que marcará el inicio del cierre del cuarto trimestre del 2025.

El último dato de la actividad económica arrojó un alza del 3,2% en octubre, donde doce de los dieciséis sectores que conforman el EMAE registraron subas.

Este indicador anticipa la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) que se da a conocer en forma trimestral.

En el primer trimestre (enero-marzo) el PIB creció 5,8%, seguido de 6,3% en el segundo (abril-junio) y 3,3% en el tercero (julio-septiembre). Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

La proyección del nivel de actividad económica de noviembre del 2025 La proyección de crecimiento de 2025 -que al principio de año se había calculado por encima de 5%- en las últimas semanas se recortó a 4%.