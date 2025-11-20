El Gobierno lanzó una nueva licitación de bonos y letras para 2026 y 2027

La Secretaría de Finanzas anunció una licitación de bonos y letras con vencimientos entre 2026 y 2027, en pesos fijos, ajustados por CER y dólar linked.

El Gobierno a través de la Secretaría de Finanzas lanzó una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, que incluye bonos y letras en pesos y en dólares, con vencimientos entre febrero de 2026 y noviembre de 2027.

El objetivo es continuar con la estrategia de financiamiento en moneda local y sostener la curva de rendimientos a mediano plazo.

Entre los títulos en pesos a tasa fija, se reabrirán el Bono del Tesoro T13F6, con vencimiento el 13 de febrero de 2026, y tres Letras Capitalizables con fechas de cierre en abril y octubre de 2026, junto con el Bono T30A7, que vence en abril de 2027. También se sumará una nueva Letra a tasa TAMAR, con vencimiento en abril de 2026, que debutará en esta licitación.

Además, ofrecerá instrumentos ajustados por CER (que actualizan su valor según la inflación), como la Letra CER con vencimiento en mayo de 2026, el Bono cero cupón TZXO6 (octubre de 2026) y otro Bono CER a abril de 2027, también de nueva emisión. En paralelo, habrá dos títulos vinculados al dólar, uno con vencimiento en abril de 2026 y otro en noviembre del mismo año.

Cuándo recibirá ofertas el Tesoro La recepción de ofertas se realizará el miércoles 26 de noviembre, entre las 10 y las 15 horas, y la liquidación de los instrumentos adjudicados se concretará el viernes 28 de noviembre. Según informó Finanzas, la licitación se efectuará por indicación de precio, sin mínimos ni máximos, con la excepción de la nueva Letra TAMAR, que operará bajo un esquema de margen sobre la tasa de referencia.