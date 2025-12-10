El Gobierno define un aumento escalonado del salario mínimo por los próximos 10 meses

El Gobierno se prepara para confirmar los montos de incremento del salario mínimo vital y móvil hasta agosto. Los detalles.

El Ejecutivo nacional aprobó un nuevo esquema de subas para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que se implementará de noviembre de 2025 a agosto de 2026, tras el fracaso de la negociación en la mesa del Consejo del Salario. Se trata de un aumento que irá subiendo levemente hasta el mes señalado.

Según la disposición oficial (Resolución 9/2025, publicada en el Boletín Oficial), a partir de noviembre el sueldo mínimo para trabajadores mensualizados a jornada completa ascenderá a $328.400, mientras que el valor por hora para jornalizados quedó fijado en $1.642.

El incremento continuará con aumentos mensuales hasta alcanzar en agosto de 2026 un SMVM de $376.600. A su vez, la escala de remuneración por hora irá hasta $1.883 en ese mes final.

Cómo queda el salario mínimo hasta agosto con la medida del Gobierno Noviembre 2025 $328.400

Diciembre 2025 $334.800

Enero 2026 $341.000

Febrero 2026 $346.800

Marzo 2026 $352.400

Abril 2026 $357.800

Mayo 2026 $363.000

Junio 2026 $367.800

Julio 2026 $372.400

Agosto 2026 $376.600 Además, la normativa revisa el cálculo de la prestación por desempleo: el beneficio pasará a definirse como el 75 % del salario neto más alto que el trabajador haya cobrado en los últimos seis meses de empleo, con un mínimo equivalente al 50 % del SMVM vigente y un tope del 100 %.

La decisión del Ejecutivo se tomó en forma unilateral luego de que en la reunión del Consejo del Salario celebrada el 26 de noviembre los representantes de empleadores y gremios no lograran un consenso.