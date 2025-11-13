El FMI aseguró que el Gobierno tiene la oportunidad para acelerar la acumulación de reservas tras el apoyo de Estados Unidos

Después de que Luis Caputo relativizara la importancia de la acumulación de reservas en el corto plazo, el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) volvió a advertirle al Gobierno argentino sobre la necesidad de que su marco cambiario facilite la compra de divisas por parte del Banco Central o el Tesoro.

La vocera del organismo, Julie Kozack , dejó en claro que, si bien la elección del régimen cambiario es soberana, debe ser compatible con la estabilidad externa y el fortalecimiento de las reservas.

“El régimen elegido debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa, además de garantizar un crecimiento sólido y sostenible en el país”, sostuvo.

A su vez, recalcó la "necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas" para gestionar la volatilidad y fortalecer la confianza del mercado.

Por otro lado, la portavoz del FMI consideró prematuro anticiparse a si Argentina incumplirá el objetivo de reservas acordado para diciembre, tal como ya alertan algunas consultoras. La funcionaria señaló que la reciente mejora en las condiciones del mercado presenta una oportunidad para consolidar la estabilidad y acelerar la acumulación de divisas .

Logros y desafíos reconocidos

Kozack reconoció los avances del Gobierno argentino, pero subrayó que persisten desafíos importantes:

Resaltó los logros en la reducción de la inflación , que no saltó a pesar de la volatilidad del dólar y la mejora en las perspectivas de crecimiento.

Enfatizó que una "implementación sólida y sostenida" de las políticas, junto con los esfuerzos para lograr consenso en torno a las reformas, es "crucial" para mantener el progreso alcanzado.

La opinión del FMI sobre el swap con EE.UU.

Respecto al swap de divisas acordado entre Argentina y el Tesoro de EE.UU., Kozack lo consideró un apoyo complementario. En ese sentido, el FMI afirmó que este gesto de la administración de Donald Trump contribuyó a estabilizar los mercados en Argentina y complementar el programa respaldado por el Fondo.

Luego, Kozack aclaró que, si bien la magnitud y modalidades del apoyo son asuntos bilaterales, el FMI considera que estos esfuerzos "refuerzan los objetivos de reforma y estabilización de Argentina".

Los logros de Javier Milei

Finalmente, la vocera se refirió a los logros alcanzados por Javier Milei en sus dos primeros años de gestión. En ese sentido, destacó "las medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar las distorsiones económicas".

"La inflación interanual ha disminuido drásticamente, pasando de tres dígitos el año pasado a alrededor del 30% en septiembre. Y, lo que es más importante, la transmisión de las recientes fluctuaciones del tipo de cambio ha sido relativamente limitada gracias a las estrictas políticas fiscales y monetarias. Por lo tanto, el marco de políticas está sirviendo como ancla en torno a las expectativas de inflación", agrego.

Por último, dio un pronóstico de crecimiento del 4,5%, ya que "la economía argentina está en vías de expansión". "Esto sigue a una contracción del crecimiento en 2024. La actividad es particularmente resiliente en la Argentina en los sectores energético, minero y agrícola. Y esta tendencia en términos de crecimiento y en la actividad económica general ha sido realmente crítica para apoyar una reducción de la pobreza en Argentina".