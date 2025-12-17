El FMI analizará el caso argentino tras el cambio de régimen cambiario anunciado por el Gobierno

El directorio del Fondo Monetario Internacional analizará este miércoles el programa de asistencia a la Argentina por US$ 20.000 millones. Será en una sesión informal convocada en Washington, según afirmaron personas familiarizadas con el tema, indicó el diario Clarín, citando un despacho de la agencia de noticias Bloomberg .

Así, el staff del FMI que trabaja en el programa, firmado el pasado 12 de abril, dará detalles al directorio sobre las últimas medidas adoptadas por el equipo económico y el Banco Central, explicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

Se aclaró, sin embargo, que las metas serán evaluadas en profundidad hacia fines de enero. Desde hace varios meses el organismo financiero multilateral venia pidiéndole al Gobierno que avance en la acumulación de reservas, algo que el Banco Central dejó de hacer en forma sostenida a mediados de año, en medio de las turbulencias cambiarias.

A comienzos de la semana, el gobierno de Javier Milei flexibilizó las restricciones al mercado cambiario y remarcó que ahora empezará a recomponer las reservas internacionales. Aprovechará así la creciente confianza de los inversores en que puede fortalecer los números del país.

Las bandas cambiarias fijadas en abril pasado para el tipo de cambio oficial, se ampliarán a partir de enero tomando el último dato de inflación mensual disponible en lugar del actual ritmo del 1% mensual. De acuerdo a las publicaciones de Indec será con el IPC de dos meses atrás. Así en enero las bandas se actualizarán 2,5%, el dato de noviembre.

En cuanto a las reservas, el Banco Central indicó que apunta a comprar 10.000 millones de dólares en 2026 en un escenario base, aunque aclaró que podría aumentar en función de la demanda de dinero.

"Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a US$ 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización", señaló en un comunicado el Banco Central.

La jugada del FMI

El directorio del Fondo Monetario Internacional se reunió previamente en una sesión formal sobre Argentina en julio, cuando aprobó la primera revisión del programa de financiamiento del país.

Además otorgó un waiver (perdón) al Gobierno al quedar en claro que el Banco Central no había cumplido con la meta de acumulación de reservas internacionales netas fijada. Ésta era una condición que el organismo multilateral considera fundamental para contrarrestar la volatilidad de la economía.

Según informo el FMIO en su sitio web, la próxima revisión está prevista para fines de enero, razón por la cual el directorio no necesitaría convocar a una reunión formal hasta entonces.