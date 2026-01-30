El empleo público nacional cayó 7,2% interanual y cerró 2025 con 280.120 trabajadores

El empleo público retrocedió con respecto a diciembre de 2024. La mayor caída se dio en la administración pública nacional.

La dotación de personal del sector público nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que representa una caída interanual del 7,2% y una baja mensual del 0,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su reporte oficial. Además, la mayor caída se dio en la administración pública nacional.

Del total, la Administración Pública Nacional concentró 190.936 empleados, con un retroceso del 7,1% interanual, mientras que las empresas y sociedades del Estado registraron 89.184 trabajadores, una disminución del 7,4% respecto de diciembre de 2024.

¿Cómo impactó el empleo público? Dentro de la administración pública, la mayor contracción se observó en la administración centralizada, que cayó 10,5% interanual y cerró el mes con 38.940 agentes. En tanto, la administración descentralizada sumó 116.222 empleados (-6,4%), la desconcentrada 21.733 (-6,0%) y los otros entes 14.041 (-4,4%).