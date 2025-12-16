El dólar volvió a subir tras el anuncio sobre las bandas de flotación

Un día después de los anuncios vertidos por el Banco Central de la Republica Argentina respecto de las bandas de flotación para la cotización del dólar , la moneda internacional cerró al alza. Se trata de la primera suba de la semana luego de permanecer sin movimientos en las últimas dos ruedas.

El dólar oficial cerró hoy en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $15 respecto del cierre de ayer.

La subida de la divisa dólar dólar blue dólares al de la República Argentina, que comunicó el nuevo cambio en las bandas de flotación y su intención de acumular más de US$10.000 millones de reservas para el año próximo.

Con el nuevo esquema, el ministro de Economía recalcó que “de acá en adelante la inflación tiene que bajar”, ya que el programa económico “ha probado ser el más robusto de la época moderna”, en declaraciones a un programa de streaming.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.490.

A cuánto cotiza el dólar blue

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de 1,37% en la jornada y quedando a $20 de la cotización oficial.

El dólar mayorista se ubicó en $1.455, subió 0,9% en la jornada y quedó a 64 pesos del techo cambiario (hoy en $1.519,02) que cambiará su forma de medición a partir del 2026. La misma estará anclada al último dato de inflación que difunda el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,78%% hasta $1.501,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo hasta los $1.542,4 (0,91%).

Las reservas del BCRA se ubicaban el lunes en US$42.234 millones.